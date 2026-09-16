Com 78 galerias, ArtRio traz obras inéditas

A Feira de Arte do Rio de Janeiro (ArtRio) chega à 16ª edição entre esta quarta-feira (16) e domingo (20) na Marina da Glória, no Rio de Janeiro com 78 galerias participantes.

Segundo os organizadores, a cada edição, a feira conta com mais de 100 colecionadores e curadores que vêm ao Rio para o evento. Além de visitar a ArtRio, a programação para os convidados inclui visitas a museus e instituições, galerias, ateliês e coleções privadas.

A estimativa é que 50 mil pessoas circulem nos quatro dias da feira.

Laís Amorim, gerente de Relacionamento com Galerias da ArtRio, conta que esta edição tem novidades imperdíveis, como uma obra inédita em cerâmica de Adriana Varejão, uma das mais importantes artistas brasileiras contemporâneas.

A feira também terá uma obra de Gabriel Massan perto do Jardim de Esculturas, que mede sete metros na área externa da feira.

O programa Brasil Contemporâneo vai trazer obras de arte que não costumam vir para o Rio com muitos artistas fora do eixo Rio-São Paulo e essas obras têm em comum o fazer com as mãos. Para mergulhar no universo dos artistas, teremos estandes exclusivos onde um ou dois artistas apresentam recortes de suas produções, disse Laís Amorim.