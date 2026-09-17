TV Brasil estreia séries de natureza selvagem em horário nobre

estreia faixa com séries de natureza selvagem no horário nobre da programação.

Para os próximos meses estão previstas as exibições das obras Um Ano Selvagem na Terra e Batalha dos Alfas. Os programas dos novos seriados ambientais com espécies da fauna ficam disponíveis por dez dias no app

após a exibição na telinha.

Com quatro episódios de uma hora, a série África: Garras e Mandíbulas marca a reestreia da faixa temática da

Já Criaturas do Grande Azul

África: Garras e Mandíbulas

A série documental África: Garras e Mandíbulas é uma das novidades da

O conteúdo inédito tem espaço na faixa de programação da emissora dedicada à natureza selvagem.

Desde os dentes afiados do grande tubarão branco, passando pela velocidade dos grandes felinos até o bote rápido como um raio da serpente negra, o seriado África: Garras e Mandíbulas

Para esses predadores, a missão de garantir a próxima refeição nunca termina. Essas espécies devem matar para sobreviver.

A série mostra, ainda, que a savana africana reúne alguns dos predadores mais impressionantes do planeta.

Solitários, os guepardos podem se unir para proteger territórios e os defender de outros machos. Apesar disso, dificilmente têm chances contra intrusos formados por uma alcateia de leões, os felinos mais fortes de África. Eles abatem animais velhos, doentes e feridos.

Audiência da estreia

A apresentação na grade do canal de obras documentais com foco na natureza selvagem desperta o interesse do público. O programa África: Garras e Mandíbulas conquistou boa repercussão na janela do primeiro episódio exibido na última quinta-feira, dia 10 de setembro. Com média de 0,31 e audiência, a

Na capital do país, com pico de 0,76, a emissora chegou a ficar em 4º lugar. O canal também figurou na 4ª posição no Rio de Janeiro e em São Paulo durante a exibição da série documental. Ao considerar as duas praças,

Ao vivo e on demand

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