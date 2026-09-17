Aos 82 anos, Leci Brandão é indicada ao Grammy Latino

Em uma postagem no Instagram, a cantora comemorou a indicação e agradeceu o reconhecimento da Academia Latina da Gravação.

Após todo esse tempo de caminhada, ver o nosso samba atravessar fronteiras é um presente que recebo com o coração cheio de gratidão.







O álbum marca o retorno da sambista à produção, já que a artista não lançava obras desde 2013.

O disco reúne composições originais com novas interpretações de clássicos do samba e da música popular.

Surgem no álbum canções de Jorge Jargão, Grupo Revelação, Elis Regina, Grupo Fundo de Quintal e muitos outros.

Trajetória

O repertório da sambista inclui sucessos como Sonho Meu, Zé do Caroço e Deixa para lá.

*Estagiário sob supervisão de Odair Braz.