Rádio MEC transmite domingo o concerto da Orquestra Filarmônica de MG

A edição número 5 da série tem como destaque a participação dos solistas Rafael Mendes, na tuba; e Isaac Carvalho, no trompete. A transmissão dá continuidade à temporada 2026 de concertos ao vivo da

, com apresentações de importantes formações sinfônicas do país.

Natural de São Paulo, José Soares é regente associado da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais desde 2022, depois de ter atuado como regente assistente nas duas temporadas anteriores. Vencedor do 19º Concurso Internacional de Regência de Tóquio, em 2021, também recebeu o prêmio do público na competição.

Rafael Mendes é natural de Nova Odessa, interior de São Paulo, e ingressou na Banda Sinfônica do Estado de São Paulo aos 15 anos, onde foi Eufonista Principal por dezessete anos. Na Alemanha, atuou como professor de low brass na Orchesterschule KlangWelt e eufonista solo da BlechKlang Brass Band.

Conquistou o primeiro lugar no concurso nacional Prelúdio da TV Cultura e no Deutsches Musikfest, na Alemanha. Além disso, obteve o 3º lugar no concurso nacional Prêmio Weril, foi finalista do concurso nacional Furnas Geração Musical e semifinalista da International Tuba and Euphonium Competition, na Áustria.

Membro da Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca, Isaac Carvalho apresenta um trabalho contínuo de estudos, aperfeiçoando uma trajetória marcada por um talento de exceção. Aprovado no programa de verão da Juilliard School, de Nova York, Isaac amplia seus horizontes cada vez mais, despontando como um dos grandes nomes da atual geração na música de concerto brasileira.

A Orquestra recebeu numerosas menções e prêmios, possui 19 álbuns gravados e obteve uma indicação ao Grammy Latino em 2020. Possui ainda ações de formação profissional e realiza com recorrência transmissões ao vivo de suas apresentações.

Serviço

transmite ao vivo concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais neste domingo (20), às 11 horas.