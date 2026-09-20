Roda de Choro celebra flautista Altamiro Carrilho na Rádio MEC

leva ao ar neste domingo (20), às 20h, mais um episódio inédito da nova temporada do Roda de Choro, que celebra álbuns emblemáticos do gênero musical. A edição, que também pode ser conferida pelos ouvintes naRádio Nacional
às sextas, às 22h, destaca os álbuns Choros Imortais, do flautista Altamiro Carrilho.Lançados em 1964 e 1965, os dois volumes de Choros Imortais figuram entre os melhores discos de choro de todos os tempos. Além de Altamiro Carrilho, as coletâneas contam com o grupo Regional do Canhoto no acompanhamento, Dino 7 Cordas e Meira ao violão, Canhoto no cavaquinho, Orlando Silveira no acordeon e Gilson Martins no pandeiro.
O repertório apresentado durante o programa destaca músicas dos dois álbuns: Doce de Coco (Jacob do Bandolim), Naquele Tempo (Pixinguinha), Língua de Preto (Honorino Lopes), Harmonia Selvagem (Dante Santoro), Ubiratan (Pixinguinha), Evocação (Rubens Leal Brito), Chorei (Pixinguinha e Benedito Lacerda), Sofres Porque Queres (Pixinguinha), Cinco Companheiros (Pixinguinha), Cuidado, Violão (Zé Toledo), Carinhoso (Pixinguinha), Lamentos (Pixinguinha), Sonoroso (Kchimbinho e Del Loro), Arranca Toco (Jaime Tomas Florence), Aperitivo (Mario Rossi e Ayres da Costa Pessoa), Entre Amigos (Raul Silva), Espinha de Bacalhau (Severino Araújo e Fausto Nilo) e O Saci da Flauta (Aldo Taranto e José Mauro).Ao longo da nova temporada, o Roda de Choro homenageia discos icônicos como Saudades de um clarinete, de K-Ximbinho, que será destaque da próxima edição do programa.
A atração segue mesclando seleção musical e entrevistas ao ressaltar grandes nomes e obras do choro.
Sobre o programa
O programa Roda de Choro apresenta artistas clássicos e contemporâneos que fazem do choro um estilo musical brasileiro respeitado mundo afora por sua originalidade e sofisticação. A produção é feita com gravações de grupos, músicos e compositores, ao vivo no estúdio.
A atração mescla seleção musical e entrevistas com instrumentistas e pesquisadores, destacando grandes nomes do choro, lançamentos fonográficos, clubes e festivais.
Serviço
Roda de Choro domingos, às 20h, na Rádio MEC
Roda de Choro sextas-feiras, às 22h, na Rádio Nacional
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