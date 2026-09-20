Cine Inclusão 60+ traz filmes dedicados ao debate sobre envelhecimento

O evento é gratuito e segue até o dia 27 de setembro nas cidades de São Paulo, Campinas e em Santos.

São obras que

valorizam pessoas idosas como seu tema central, seja como protagonistas ou como criadoras. A seleção deste ano reúne filmes produzidos no Brasil, além de curtas realizados no Reino Unido, Japão, Índia, Peru, Argentina e Estados Unidos.

O recorte apresenta diferentes perspectivas culturais sobre o envelhecimento e aborda experiências relacionadas a desejos, conflitos, afetos, autonomia e relações sociais.

Entre os filmes que serão apresentados no evento está Mulher Papaya, de Camila Tarifa, curta que conquistou os prêmios de melhor roteiro e de melhor filme pelo júri da crítica do Festival de Gramado.

Entre as novidades deste ano está a realização de um fórum especial, que foi chamado de Brasil 60+ sob a Ótica das Mulheres do Audiovisual. A iniciativa parte do crescimento da população com 60 anos ou mais para discutir seus impactos no setor, incluindo novos públicos, mercado de trabalho, permanência e reconhecimento profissional, desigualdades e formas de representação do envelhecimento.

Mais informações sobre o festival e a programação podem ser conferidos no site do evento.