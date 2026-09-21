Primavera dos Museus busca ampliar acesso à cultura em todo o país

Apenas 16% da população brasileira visitou um museu nos 12 meses anteriores a 2025, segundo pesquisa da Fundação Itaú. No mesmo período, 26% das pessoas frequentaram um centro cultural. O acesso é ainda menor entre a população de renda mais baixa.

Para ampliar o acesso a esses espaços,

. A iniciativa busca incentivar as instituições culturais a se aproximarem da população e ampliar as oportunidades de visita a museus e pontos de memória.

Com o tema Museus para todas as pessoas, a edição propõe ampliar o diálogo sobre o direito à memória, ao patrimônio cultural, à participação e ao pertencimento. O objetivo é estimular os visitantes a reconhecer nos acervos elementos de sua própria história e cultura.

A programação fica a critério de cada instituição e inclui exposições, visitas guiadas e atividades educativas. A programação completa está na página do Ibram.