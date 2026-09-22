Maior violonista brasileiro, Dilermando Reis influenciou gerações

Violonista, compositor e arranjador, Dilermando Reis nasceu na cidade paulista de Guaratinguetá em 22 de setembro de 1916. Filho de violonista, aprendeu tocar ainda criança. Aos 18 anos se mudou para o Rio de Janeiro, onde iniciou a vida profissional como professor em lojas de instrumentos.

Rádio Nacional

Dilermando também gravou diversos discos com composições próprias e de outros violonistas. É autor de clássicos como a valsa Se ela perguntar e o choro Dois destinos. Também foi responsável por popularizar obras de outros compositores, como Abismo de Rosas, de Canhoto.

Homenagem

Nesta terça-feira, às 20h, o Clube do Choro de Brasília recebe o espetáculo Especial Dilermando Reis 110 anos: Sob o Céu de Brasília.

O violonista Alessandro Borges homenageia a obra de um dos grandes nomes da música brasileira, resultado de mais de 20 anos de pesquisa sobre o repertório e a trajetória do compositor.