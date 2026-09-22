Maior violonista brasileiro, Dilermando Reis influenciou gerações

Rádio NacionalEm 1956, estreou na Rádio Nacional um programa próprio, o Sua Majestade, o Violão, que ficou 13 anos no ar.
Dilermando também gravou diversos discos com composições próprias e de outros violonistas. É autor de clássicos como a valsa Se ela perguntar e o choro Dois destinos. Também foi responsável por popularizar obras de outros compositores, como Abismo de Rosas, de Canhoto.Ele é considerado por muitos o maior violonista brasileiro, tendo influenciado gerações de músicos. Ele morreu em 1977, aos 60 anos, de problemas cardíacos.
Homenagem
Nesta terça-feira, às 20h, o Clube do Choro de Brasília recebe o espetáculo Especial Dilermando Reis 110 anos: Sob o Céu de Brasília.
O violonista Alessandro Borges homenageia a obra de um dos grandes nomes da música brasileira, resultado de mais de 20 anos de pesquisa sobre o repertório e a trajetória do compositor.