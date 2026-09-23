Jazz Livre, da Rádio MEC, destaca centenário de John Coltrane

No dia em que o saxofonista e compositor norte-americano John Coltrane (1926 - 1967) completaria 100 anos, o programa Jazz Livre presta homenagem a ele, um dos mais importantes jazzistas de todos os tempos. Com apresentação de Sidney Ferreira, a atração inédita vai ao ar nesta quarta-feira (23), às 21h, na

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Sua atuação principal se deu entre 1955 e 1967, período no qual o artista renovou o ritmo jazzístico e marcou intensamente diversas gerações musicais. John compôs pelo menos 50 obras nessa fase mais criativa.

Sobre o Jazz Livre

A produção transmitida em tempo real oferece ao público a oportunidade de interagir por meio do WhatsApp (21) 99710-0537. Os ouvintes podem participar das edições e mandar sua mensagem para a equipe da emissora pública.

Apresentado por Sidney Ferreira, o Jazz Livre tem produção de Anderson Domingos e Carlos Soca. A coordenação de produção fica com Rodrigo Soprana. Carlos Senna é o gerente executivo de rádio.

Sobre a Rádio MEC

A emissora oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte, na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.