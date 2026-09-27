Famílias preservam tradição de Cosme e Damião no Rio de Janeiro

"Eu agradeço a eles meu emprego, minha saúde, a minha família, e, todo ano, além de vir à missa, a gente também distribui doce em agradecimento a tudo o que a gente tem. É importante manter essa tradição. Crianças e adultos ficam felizes. Ao mesmo tempo, a gente combate discursos de ódio e de intolerância. Pregamos o amor e a alegria de ser criança", disse Caroline.

Devota de São Cosme e São Damião desde criança, a professora Caroline Pinho de Araújo, de 40 anos, conta que começou a se apegar aos santos irmãos conforme foi crescendo. Primeiro, na Igreja Católica, e, depois, na umbanda.

A professora participou de uma das missas deste domingo (27) na Paróquia de São Cosme e São Damião, no Andaraí, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A data marca o dia em que a Igreja Católica celebra anualmente os irmãos santificados que caíram no gosto dos cariocas.