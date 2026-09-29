Prêmio Jabuti anuncia semifinalistas da 68ª edição

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Além do Livro do Ano, são 23 categorias, distribuídas em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação.A edição deste ano conta com 4.675 obras e projetos inscritos.
A lista completa dos semifinalistas está disponível no site oficial da premiação.
No eixo Literatura, estão Conto, Crônica, Escritor Estreante Poesia, Escritor Estreante Romance, Histórias em Quadrinhos, Infantil, Juvenil, Poesia, Romance de Entretenimento e Romance Literário.
No eixo Não Ficção, as categorias são Artes, Biografia e Reportagem, Economia Criativa, Educação, Negócios e Saúde e Bem-estar.
O eixo Produção Editorial reúne Capa, Ilustração, Projeto Gráfico e Tradução.
O eixo Inovação contempla Incentivo à Leitura Cultura Digital, Incentivo à Leitura Projeto e Livro Brasileiro Publicado no Exterior.A presidente da CBL, Sevani Matos, ressalta que chegar à etapa dos semifinalistas é um momento importante do Prêmio Jabuti, porque dá visibilidade ao trabalho de autores, ilustradores, editores e demais profissionais envolvidos na criação e circulação dos livros.
Votação popular
O público também poderá votar, a partir desta terça-feira, nos dez semifinalistas de Incentivo à Leitura - Cultura Digital, nova categoria voltada a criadores de conteúdo em plataformas digitais que contribuem para valorizar o livro e estimular a leitura. A votação segue até 9 de outubro, às 12h.Os cinco finalistas serão anunciados em 14 de outubro.
O curador do Prêmio Jabuti, Hubert Alquéres, destaca que "a nova categoria reconhece uma transformação importante na relação entre livros e leitores.As plataformas digitais se tornaram espaços de descoberta, recomendação e formação de comunidades de leitura, avalia.
Esta 68ª edição traz também uma mudança relevante na disputa pelo Livro do Ano, principal distinção da premiação. A partir deste ano, obras inscritas nas categorias Escritor Estreante Poesia e Escritor Estreante Romance passam a concorrer ao título.
Além da estatueta e do prêmio de R$ 70 mil, ovencedor do Livro do Ano poderá escolher participar de uma das principais feiras internacionais do livro
: Londres, Bolonha, Frankfurt ou Guadalajara, com despesas custeadas pela CBL e uma programação de palestras e encontros profissionais durante o evento.
Os vencedores de cada uma das 23 categorias receberão a estatueta do Jabuti e um prêmio de R$ 5 mil.
Confira a lista de semifinalistas abaixo:Eixo: Literatura Conto
Título: Anatomia de um nariz | Autor(a): Roberto Atihé Curan | Editora(s): Patuá
Título: Ao quase, com amor: cartas e contos | Autor(a): Eve Rojas | Editora(s): Patuá
Título: Caquinhos vermelhos | Autor(a): Mário Medeiros | Editora(s): Fósforo
Título: Corpo estranho: ferida fechada com a lâmina dentro | Autor(a): Marcos Vinicius de Paula | Editora(s): Viseu
Título: Maçã, mesa, moeda | Autor(a): Fernanda Caleffi Barbetta | Editora(s): Laranja Original
Título: Massaranduba | Autor(a): Abáz | Editora(s): Senac Rio
Título: Minha estranha loucura | Autor(a): Evandro Luiz da Conceição | Editora(s): Todavia
Título: Nego tudo: ficções súbitas | Autor(a): Andréa del Fuego | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Os anos de vidro | Autor(a): Mateus Baldi | Editora(s): Nós
Título: Tranças de meninas: contos | Autor(a): João Anzanello Carrascoza | Editora(s): AlfaguaraCrônica
Título: 200 crônicas escolhidas | Autor(a): Carlos Herculano Lopes | Editora(s): Autêntica
Título: A crônica não mata: notas do isolamento | Autor(a): Luís Henrique Pellanda | Editora(s): Arquipélago
Título: A nudez de Afrodite: lições do mundo antigo | Autor(a):Claúdio Moreno | Editora(s): Difel
Título: Aproveitar a vida e suas dores | Autor(a): Contardo Calligaris "em memória" | Editora(s): Planeta do Brasil
Título: A sangue quente: crônicas cariocas | Autor(a): Hermés Galvão | Editora(s): Labrador
Título: Então viver é isso | Autor(a): Cássio Zanatta | Editora(s): Maralto Edições
Título: Histórias miseráveis | Autor(a): José Castello | Editora(s): Maralto Edições
Título: Lugares para chorar no Recife e outros | Autor(a): DJ Dolores | Editora(s): Seja Breve Edições
Título: Memórias de menino | Autor(a): Odenildo Sena | Editora(s): Valer
Título: Viagem no país da crônica | Autor(a): Humberto Werneck | Editora(s): Tintada-China BrasilEscritor Estreante - Poesia
Título: Baleia | Autor(a): Felipe Bier Nogueira | Editora(s): Urutau
Título: Borboleta Canhão | Autor(a): Mariana Castro | Editora(s): Selo do Burro
Título: História a que ninguém deu nome | Autor(a): Juliana Cajives | Editora(s): Mormaço Editorial
Título: Lavra mareia | Autor(a): Camila Paoletti | Editora(s): Patuá
Título: O silêncio é a música mais antiga do mundo | Autor(a): Kalu Coelho | Editora(s): Patuá
Título: Radiografia das árvores | Autor(a): Ivana Fontes | Editora(s): Cachalote
Título: Resto | Autor(a): George França | Editora(s): Urutau
Título: Tripas líquidas minha lírica: (poemas ensaísticos e outros híbridos desvarios) | Autor(a): Stella Prata | Editora(s): Urutau
Título: Tudo existe para desaparecer | Autor(a): Lucas Ortolan | Editora(s): Urutau
Título: Um oceano devorará meu esconderijo | Autor(a): Andressa Nunes | Editora(s): LitteraluxEscritor Estreante - Romance
Título: Antes do início | Autor(a): Ernesto Mané | Editora(s): Tinta-da-China Brasil
Título: Breu de maré | Autor(a): Diego Itabira | Editora(s): Obra Independente
Título: Cantagalo | Autor(a): Fernanda Teixeira Ribeiro | Editora(s): Todavia
Título: Cerapió | Autor(a): Flávia Bin | Editora(s): Urutau
Título: Descer um degrau | Autor(a): Plinio Meirelles | Editora(s): Appris
Título: Horas azuis | Autor(a): Bruna Dantas Lobato | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Índigo | Autor(a): Juca Magalhães | Editora(s): Impressões de Minas
Título: Pitangas verdes | Autor(a): Mariana Lobato Botter | Editora(s): Labrador
Título: Remissão | Autor(a): Ildeu Filho | Editora(s): Viseu
Título: Sutura | Autor(a): Roberta Barbosa | Editora(s): PatuáHistórias em Quadrinhos
Título: Como fazer amigos e enfrentar vampiros | Autor(a): Eric Peleias, Gustavo Borges | Editora(s): Japorama
Título: Daruma: identidade | Autor(a): Monge Han | Editora(s): Pitaya
Título: Dormindo entre cadáveres | Autor(a): Felipe Parucci, Luís Moreira Gonçalves | Editora(s): Comix Zone
Título: Fiodor | Autor(a): Koostella | Editora(s): Pé-de-Cabra, Crime da Mala Editions
Título: Kabuki: verão, outono, inverno, primavera | Autor(a): Guilherme Petreca, Tiago Minamisawa | Editora(s): Pipoca & Nanquim
Título: Ouroboros | Autor(a): Luckas Iohanathan | Editora(s): Comix Zone
Título: Petricor | Autor(a): Jack Azulita | Editora(s): Devir
Título: Reparações | Autor(a): Marcelo Lelis | Editora(s): Figura
Título: Segue o baile | Autor(a): Magô Pool | Editora(s): Veneta
Título: Você precisa saber de mim | Autor(a): Helena Cunha | Editora(s): nVersosInfantil
Título: A baleia bailarina | Autor(a): Roberta Moysés | Editora(s): Mannú
Título: A letra | Autor(a): Leo Cunha, Raquel Matsushita | Editora(s): Maralto
Título: Alfabeto atrapalhado | Autor(a): Juliane Bortolucci | Editora(s): Asinha
Título: Artur e Isadora na cidade subterrânea | Autor(a): Braulio Tavares | Editora(s): Editora 34
Título: Baleia e o preá | Autor(a): Fernandoapires | Editora(s): Palavras
Título: Eletricista | Autor(a): Augusto Massi | Editora(s): Elo
Título: Fábulas de Leonardo da Vinci | Autor(a): Eraldo Miranda | Editora(s): Ciranda Cultural
Título: Infância roubada | Autor(a): Paula Anias | Editora(s): Casa de Bonecas
Título: Meu | Autor(a): Alexandre Rampazo | Editora(s): Planeta do Brasil
Título: Ximlóp | Autor(a): Gustavo Piqueira | Editora(s): JoaquinaJuvenil
Título: A descoberta que mudou minha vida | Autor(a): Ingrid Haas | Editora(s): InVerso
Título: A escola do fim do mundo | Autor(a): Júlio Emílio Braz | Editora(s): Arte Literária
Título: Ana & Artur desvendam a China | Autor(a): Silvana Salerno | Editora(s): Editora do Brasil
Título: As figuras do nosso prédio | Autor(a): José Roberto Torero, Leo Cunha | Editora(s): Moderna
Título: A única da sala | Autor(a): Tathyana Viana | Editora(s): FTD
Título: Beijo elétrico | Autor(a): Maria Amélia Elói | Editora(s): Ninho da Palavra
Título: Cartas de Cecília | Autor(a): Penélope Martins, Tiago de Melo Andrade | Editora(s): Elo
Título: Diário de Alice: memórias de uma menina autista | Autor(a): Roger Trimer | Editora(s): Casa da Lara
Título: Ocupado! | Autor(a): Paula Fábrio | Editora(s): FTD
Título: Uma Maria | Autor(a): Shirley Souza | Editora(s): Xica EditorialPoesia
Título: A dança áspera das raízes | Autor(a): Bárbara Mançanares | Editora(s): Praga
Título: A intacta natureza dos dias | Autor(a): Thainá Carvalho | Editora(s): Macabéa
Título: Antes de dar nomes ao mundo | Autor(a): Adriana Lisboa | Editora(s): Relicário
Título: Boris e Marina | Autor(a): Alberto Martins | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Diáspora não é lar | Autor(a): Nina Rizzi | Editora(s): Pallas
Título: Imagemas, graphoenigmas: poemas gráficos | Autor(a): Pedro Vicente | Editora(s) Laranja Original
Título: Noite devorada | Autor(a): Mar Becker | Editora(s): Círculo de Poemas
Título: O jardim das oliveiras | Autor(a): Adélia Prado | Editora(s): Record
Título: Porte Étoile | Autor(a): Edimilson de Almeida Pereira | Editora(s): Cobalto
Título: Satori na laje: orikais, poemínimos e outros cantos | Autor(a): Edson Cruz | Editora(s): EditoRiaRomance de Entretenimento
Título: Ao meu redor | Autor(a): André Vianco | Editora(s): Citadel
Título: Aranha movediça | Autor(a): Moacir Fio | Editora(s): Moinhos
Título: A sombra da mentira | Autor(a): Rodrigo Sena Magalhães | Editora(s): Patuá
Título: Cartografia para caminhos incertos | Autor(a): Ian Fraser | Editora(s): Intrínseca
Título: Instruções para desaparecer devagar | Autor(a): Flávia Iriarte | Editora(s): Faria e Silva
Título: Moeda de troca | Autor(a): Lucas Mota | Editora(s): Rocco
Título: Na sombra do lagarto | Autor(a): Maria Filomena Lepecki | Editora(s): Oito e Meio
Título: O tesouro de Joaquim Nabuco | Autor(a): Fernando Lomardo | Editora(s): Obra Independente
Título: Para Elisa | Autor(a): Roberto Denser | Editora(s): O Grifo
Título: Quincas Borba e o Nosferatu: de como o resoluto filósofo e seu relutante assistente Brás Cubas enfrentam o diabólico conde Drácula para salvar a impulsiva Capitu | Autor(a): Edson Aran | Editora(s): Faria e SilvaRomance Literário
Título: Coração sem medo | Autor(a): Itamar Vieira Junior | Editora(s): Todavia
Título: Corsária | Autor(a): Marilene Felinto | Editora(s): Fósforo, Ubu
Título: Dança de enganos | Autor(a): Milton Hatoum | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Deepirex | Autor(a): Paulo Eduardo Gonçalves | Editora(s): Arte & Letra
Título: Devastação: drama cósmico | Autor(a): José Castello | Editora(s): Arquipélago
Título: Jumentos na BR | Autor(a): Ricardo Rao | Editora(s): Kotter Editorial
Título: Meridiana | Autor(a): Eliana Alves Cruz | Editora(s): Companhia das Letras
Título: No rastro de Estela | Autor(a): Amanda Julieta | Editora(s): Boto-cor-de-rosa livros arte e café
Título: Uma delicada coleção de ausências | Autor(a): Aline Bei | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Vez em quando, Billie Holiday | Autor(a): Evandro Affonso Ferreira | Editora(s): Record
Título: Visita ao pai | Autor(a): Cristovão Tezza | Editora(s): Companhia das LetrasEixo: Não Ficção
Artes
Título: Abdias, intérprete do Brasil: textos sobre raça e cultura brasileira de 1940 a 1990 | Autor(a): Tulio Custódio (Organizador) | Editora(s): Todavia
Título: Alberto Pitta: Fúnfún Dúdú | Autor(a): Danillo Silva Barata | Editora(s): Anjo Negro
Título: Amazônia negra: as imagens da cor do (in)visível| Autor(a): Marcela Bonfim| Editora(s): Igrá Kniga
Título: Expediente | Autor(a): André Sanches | Editora(s): Voar
Título: Histórias da ecologia | Autor(a): Adriano Pedrosa, André Mesquita, Isabella Rjeille (Organizadores) | Editora(s): MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)
Título: O devorador: Zé Celso, vida e arte | Autor(a): Claudio Leal (Organizador) | Editora(s): Edições Sesc São Paulo
Título: Teatro Experimental do Negro: histórias, críticas e outros dramas | Autor(a): Guilherme Diniz | Editora(s): Temporal
Título: Tupinicópolis é aqui? | Autor(a): Alayde Alves | Editora(s): WMF Martins Fontes
Título: Vaqueiro de gibão | Autor(a): Pablo Pinheiro | Editora(s): Deu na Telha
Título: Zanele Muholi: beleza valente | Autor(a): Ana Paula Vitorio, Daniele Queiroz, Thyago Nogueira (Organizadores) | Editora(s): IMS (Instituto Moreira Salles)Biografia e Reportagem
Título: A audácia dos invertidos: as estratégias de sobrevivência e visibilidade LGBTI+ no Rio de Janeiro e sua importância no Brasil (1950-1990) | Autor(a): Rodrigo Faour | Editora(s): Record
Título: Brasil no espelho: um guia para entender o Brasil e os brasileiros | Autor(a): Felipe Nunes | Editora(s): Globo
Título: Coisa de rico: A vida dos endinheirados brasileiros | Autor(a): Michel Alcoforado | Editora(s): Todavia
Título: Crentes: pequeno manual sobre um grande fenômeno | Autor(a): Guilherme Damasceno, Juliano Spyer, Raphael Khalil | Editora(s): Record
Título: João Gilberto e a insurreição bossa nova: outros lados da história | Autor(a): Tárik de Souza | Editora(s): L&PM
Título: Oswald de Andrade: mau selvagem | Autor(a): Lira Neto | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Quem é essa mulher?: uma biografia de Zuzu Angel | Autor(a): Virginia Siqueira Starling | Editora(s): Todavia
Título: Rei: o livro sobre o homem incomparável a quem tentam se comparar há 70 anos | Autor(a): Paulo Vinicius Coelho | Editora(s): Planeta do Brasil
Título: Roberto Marinho: a Globo na ditadura: dos festivais às bombas no Riocentro | Autor(a): Leonencio Nossa | Editora(s): Nova Fronteira
Título: Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das LetrasEconomia Criativa
Título: A (r)evolução das habilidades para o futuro do trabalho na era da inteligência artificial | Autor(a): Martha Gabriel | Editora(s): Senac São Paulo
Título: Caminhos para a transição do sistema agroalimentar: desafios para o Brasil | Autor(a): Arilson Favareto, Ricardo Abramovay | Editora(s): Senac São Paulo
Título: Contribuições a uma agenda de políticas públicas meso e microeconômicas no Brasil | Autor(a): Anita Kon (Organizadora) | Editora(s): CRV
Título: Economia azul e cidades: uma introdução | Autor(a): Rinaldo Gama, Tomas Alvim (Organizadores) | Editora(s): BE
Título: Fazer cinema no Brasil: mercado, políticas públicas e ecossistema empreendedor cultural | Autor(a): Fernando Antonio Prado Gimenez | Editora(s): Caravana Grupo Editorial
Título: Gestão cultural baseada em evidências: por onde começar | Autor(a): Beth Ponte, Daniele Canedo | Editora(s): SESC São Paulo
Título: Inovação com propósito: negócios com impacto social | Autor(a): Caio Flavio Stettiner, Clayton Alves Cunha, Clayton Pedro Capellari (Organizadores) | Editora(s): Belas Artes
Título: Menos 1 lixo para uma vida mais sustentável | Autor(a): Fe Cortez, Wagner Andrade | Editora(s): Senac São Paulo
Título: Renda Básica Viável: Para o Governo e o Congresso reduzirem a alta desigualdade de renda no Brasil | Autor(a): Walter Barretto Jr. | Editora(s): Obra Independente
Título: Soluções climáticas: entenda como agir agora | Autor(a): Eduardo Carvalho | Editora(s): Inteligência EducacionalEducação
Título: A esperança a gente planta | Autor(a): Alexandre Coimbra | Editora(s): Planeta do Brasil
Título: A Faculdade de Educação e a Formação Docente na USP | Autor(a): Bruno Bontempi Júnior, Diana Gonçalves Vidal | Editora(s): Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)
Título: Agora o meu chão são as nuvens: as famílias contemporâneas e os desafios na educação de crianças e adolescentes | Autor(a): Hugo Monteiro Ferreira | Editora(s): Autêntica
Título: Aprendizado incidental: o poder do lifewide learning: desperte para as oportunidades de aprendizado que já existem em sua vida e potencialize seu desenvolvimento | Autor(a): Conrado Schlochauer | Editora(s): Gente
Título: Atlas da Amazônia brasileira: um retrato abrangente e atual da Amazônia brasileira com mais de 300 mapas e ilustrações | Autor(a): Clovis Luciano Teixeira | Editora(s): Obra Independente
Título: Aula como conversa: transformando o jeito de ensinar e de aprender | Autor(a): Sergio Felipe Moraes | Editora(s): Obra Independente
Título: Como conversar com crianças sobre racismo e diversidade | Autor(a): Manuel Alves de Sousa Junior | Editora(s): Schreiben
Título: Contos de fadas modos de ser e de usar: educação, arte, psicanálise | Autor(a): Katia Canton | Editora(s): Panda Educação
Título: Inspiração Griot: por uma educação antirracista | Autor(a): Sinara Rúbia | Editora(s): Malê Edições
Título: Saberes indígenas: considerações ancestrais para o futuro da educação infantil | Autor(a): Auritha Tabajara, Claudia Castilho, Kathia Castilho (Organizadores) | Editora(s): Estação das Letras e CoresNegócios
Título: Brasil e Mundo Árabe: negócios, marketing e Diplomacia Econômica Ampliada | Autor(a): Rubens Hannun | Editora(s): Novo Século
Título: Como investir em criptos?: é possível ganhar nesse mercado? | Autor(a): Paulo Vitor Jordão da Gama Silva | Editora(s): Appris
Título: De galinha a gavião: como impulsionar o voo da economia brasileira | Autor(a): Juliana Rosa | Editora(s): Nova Fronteira
Título: De volta ao jogo: A história de sucesso, dramas e viradas do BTG Pactual | Autor(a): Ariane Abdallah | Editora(s): Portfolio-Penguin
Título: Estado, economia, desafios fiscais e reformas estruturais no Brasil: textos em homenagem a Eduardo Guardia | Autor(a): Ana Carla Abrão, Ana Paula Vescovi, Pedro S. Malan (Organizadores) | Editora(s): História Real
Título: Faça o teu melhor: aprimorar a competência recusar a mediocridade exuberar a vida | Autor(a): Mario Sergio Cortella | Editora(s): Planeta do Brasil
Título: Governança regenerativa: uma evolução do sistema de governança para enfrentar os desafios do mundo em transição | Autor(a): Gabriela Blanchet | Editora(s): Bambual
Título: Menos Forecast, Mais Foresight: A arte e a ciência de moldar o amanhã em tempos incertos | Autor(a): Glaucia Guarcello | Editora(s): Alínea
Título: Não se esqueça!: 50 memorandos sobre gestão e liderança com propósito, comprometimento e proatividade | Autor(a): Mario Sergio Cortella | Editora(s): Record
Título: O manual da empresa antirracista: como transformar a sua empresa em uma potência que luta por todos | Autor(a): Adriana Alves | Editora(s): Planeta do BrasilSaúde e Bem-Estar
Título: A paixão pela mentira: a família e as tiranias | Autor(a): Paulo Schiller | Editora(s): Todavia
Título: A revolução da longevidade: vivemos mais do que nunca. Mas estamos preparados para isso? | Autor(a): Alexandre Kalache | Editora(s): Vestígio
Título: As dores da adolescência: como atender, acolher e cuidar | Autor(a): Carolina Delboni | Editora(s): Summus Editorial
Título: Barros & Fonseca: medicina da dor: princípios e práticas | Autor(a): Carlos Marcelo de Barros, Paulo Renato da Fonseca | Editora(s): Atheneu
Título: Coisa de menino?: uma conversa sobre masculinidade, sexualidade, misoginia e paternidade | Autor(a): Contardo Calligaris em memória, Maria Homem | Editora(s): Papirus 7 Mares
Título: Eu só existo no olhar do outro?: um encontro entre psicanalistas para pensar o amor e a existência | Autor(a): Ana Suy, Christian Dunker | Editora(s): Planeta do Brasil
Título: Manual de cuidados paliativos na atenção primária e atenção domiciliar | Autor(a): Caroline Silveira, Kamila Vieira, Renata Meiga (Editoras) | Editora(s): Atheneu
Título: O dilema das galinhas felizes: diálogos sobre a ciência da felicidade | Autor(a): Gustavo Arns, Leandro Karnal | Editora(s): Record
Título: Por que a esquerda morreu?: e o que devemos fazer para ressuscitá-la | Autor(a): Jessé Souza | Editora(s): Civilização Brasileira
Título: Por que os seres humanos sofrem?: Uma teoria psicológica dos direitos fundamentais | Autor(a): Adilson José Moreira | Editora(s): AutênticaEixo: Produção Editorial Capa
Título: Abel Rodríguez (Mogaje Guihu): a árvore da vida e da abundância | Capista: Gabriela Marques de Castro, Gustavo Marchetti, Paulo André Rodilhano Chagas | Editora(s): MASP - (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)
Título: Anônimos: móvel moderno brasileiro além dos ícones | Capista: Daniel Brito | Editora(s): Olhares
Título: Ficção completa de Edgar Allan Poe | Capista: Eduardo Lustosa Belga | Editora(s): Nova Fronteira
Título: Frans Krajcberg | Capista: Alles Blau | Editora(s): MASP - (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)
Título: Histórias da diversidade LGBTQIA+ | Capista: Paula Tinoco, Roderico Souza | Editora(s): MASP - (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand)
Título: Mano a Mano | Capista: Alceu Chiesorin Nunes | Editora(s): Companhia das Letras
Título: O devorador: Zé Celso, vida e arte | Capista: Mateus Valadares | Editora(s): Sesc São Paulo
Título: O Idiota | Capista: Vicente Pessôa | Editora(s): Clube de Literatura Clássica
Título: Outros navios | Capista: Rafael Simões | Editora(s): Sesc São Paulo
Título: Vaqueiro de gibão | Capista: Beatriz Matuck | Editora(s): Deu na TelhaIlustração
Título: A torre | Ilustrador(a): Marcelo Cipis | Editora(s): FTD
Título: Delivery | Ilustrador(a): Gustavo Nascimento, Natália Gregorini, Odilon Moraes | Editora(s): Baião
Título: Eletricista | Ilustrador(a): Daniel Kondo | Editora(s): Elo
Título: Gran Circo| Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): ÔZé
Título: Guernica: a arte em busca da paz | Ilustrador(a): Vinicius Sabbato | Editora(s): Via Lúdica
Título: Pantaleão e Serapião | Ilustrador(a): Alexandre Camanho | Editora(s): Passarinho
Título: Pinóquio | Ilustrador(a): Gonzalo Ivar Cárcamo Luna | Editora(s): Figura
Título: Prisma | Ilustrador(a): Felipe Kehdi | Editora(s): Joaquina
Título: Samaumeira: a árvore da vida | Ilustrador(a): Cris Eich | Editora(s): PeraBook
Título: Sombras | Ilustrador(a): Fabio Brazil, Luise Weiss | Editora(s): ÔZéProjeto Gráfico
Título: Dobra | Responsável: Raul Loureiro | Editora(s): Cosac
Título: Excelsior| Responsável: Luciana Facchini | Editora(s): Ubu
Título: Faz colher e borda o cabo | Responsável: Gabriel Gutierrez, Ubiratã Trindade | Editora(s): Centro Cultural Vale do Maranhão
Título: Leonilson: diários de uma voz: trechos transcritos | Responsável: Ana Lenice Dias Fonseca da Silva, Gabriel Dias Clemente, Herbert Frederico Ferrari Allucci, Leonardo Birche de Carvalho, Renata Rendelucci Allucci | Editora(s): Sociedade Amigos do Projeto Leonilson
Título: MMXXV: Klaus Mitteldorf | Responsável: Marcos Pereira de Almeida | Editora(s): Conjunto 31 design & branding, Terra Virgens Edições
Título: Moscou feliz | Responsável: Elaine Ramos | Editora(s): Ubu
Título: O capital | Responsável: Elaine Ramos | Editora(s): Ubu
Título: O Inventor de livros: Aldo Manuzio, Veneza e seu tempo | Responsável: Casa Rex | Editora(s): Ateliê Editorial, Mnema
Título: Teorema | Responsável: Raul Loureiro | Editora(s): Cosac
Título: Wendy Andrade: eu consigo te ver feliz | Responsável: Carlos Bocai, Julia B. Aguiar, Lucas D'Ascenção | Editora(s): Act.Tradução
Título: Maha bha rata: história de Savitri | Tradutor(a): Adriano Aprigliano, João Marcos Duarte, Johnny Dotta | Editora(s): Mnema
Título: Mumbo jumbo | Tradutor(a): João Vitor Schmidt | Editora(s): Zain
Título: O cantar de Roldão: chanson de Roland | Tradutor(a): Ronald Costa | Editora(s): Ateliê Editorial, EDUFU (Editora da Universidade Federal de Uberlândia)
Título: O cavaleiro de bronze e outros contos e versos | Tradutor(a): Rubens Figueiredo | Editora(s): Penguin-Companhia das Letras
Título: Odisseia: Homero | Tradutor(a): Leonardo Antunes | Editora(s): Mnema
Título: O oposto da branquitude: reflexões sobre o problema branco | Tradutor(a): Carolina Selvatici | Editora(s): Pallas
Título: O retorno do Barão de Wenckheim | Tradutor(a): Zsuzsanna Spiry | Editora(s): Companhia das Letras
Título: Os irmãos Karamázov | Tradutor(a): Cecília Rosas, Lucas Simone | Editora(s): Penguin-Companhia das Letras
Título: Os itálicos são meus: autobiografia | Tradutor(a): Aurora Fornoni Bernardini, Irineu Franco Perpétuo, Moissei Mountian | Editora(s): Kalinka
Título: Plotino Enéadas | Tradutor(a): Juvino Alves Maia Junior | Editora(s): Nova AcrópoleEixo: Inovação
Incentivo à Leitura - Projeto
Título: A cidade da gente | Responsável(eis): Otavio
Título: A feira do livro 2025 | Responsável(eis): Associação Quatro Cinco Um
Título: Cartovivências nas periferias da cidade | Responsável(eis): Ricardo Barbosa da Silva
Título: FLIPEBA: festa literária da ilha de Boipeba | Responsável(eis): Thales Felipe Moraes
Título: Leia Comigo! | Responsável(eis): Luis Norberto Pascoal
Título: Pajeú encantado | Responsável(eis): Jefferson Willian Moraes de Sousa
Título: Palavra que aproxima: narração artística como prática de formação de comunidades leitoras | Responsável(eis): Aline
Título: Programa de rádio Universo Literário | Responsável(eis): Fábia Pereira Lima
Título: Semana Literária Sesc e feira do livro | Responsável(eis): Mayara Elisa de Lima Cirico
Título: Sempre um papo | Responsável(eis): Afonso Augusto Borges FilhoLivro Brasileiro Publicado no Exterior
Título: Água turva | Editora(s): Companhia das Letras, Suhrkamp Verlag
Título: A obscena senhora D | Editora(s): Companhia das Letras, Pushkin Press
Título: A terra dá, a terra quer | Editora(s): Ubu, Editions Wildproject
Título: Bambino a Roma | Editora(s): Companhia das Letras, Feltrinelli Editore
Título: Flor de gume | Editora(s): Moinhos, Fondo de cultura económica
Título: Marrom e amarelo | Editora(s): Companhia das Letras, Gallimard
Título: O crime do bom nazista | Editora(s): Todavia, Pushkin Press
Título: O som do rugido da onça | Editora(s): Companhia das Letras, Liveright/ Norton
Título: Os substitutos | Editora(s): Companhia das Letras, Métailié
Título: Via Ápia| Editora(s): Companhia das Letras, Farrar, Straus & Giroux