Livro conta como montadoras ajudaram a manter ditadura no Brasil

Seis anos depois, o Ministério Público divulgou um relatório que revelou que a Volkswagen contribuiu intensamente com o aparato repressivo e que isso ocorreu com conhecimento da direção da empresa.
Em 2017, a própria empresa contratou um historiador para investigar o papel da Volkswagen durante a ditadura militar brasileira. Em seu relatório, o alemão Christopher Kopper, da Universidade de Bielefeld, escreveu:
A VW do Brasil foi irrestritamente leal ao governo militar e compartilhou os seus objetivos econômicos e de política interna.
Está claro que a Volkswagen estabeleceu por disposição própria uma intensa relação de contribuição com os órgãos da repressão política, muito além dos limites da fábrica. A empresa demonstrou vontade de participar do sistema repressivo, sabendo que submetia seus funcionários a risco de prisões ilegais e tortura, diz um trecho do relatório elaborado pelo Ministério Público de São Paulo.
Repressão Sociedade Anônima
A Volks, no entanto, não foi a única.Um livro lançado esta semana, em São Paulo, revela que diversos bancos, metalúrgicas e fabricantes de veículos contribuíram para a manutenção da ditadura no Brasil.
Escrito por Eduardo Reina e Maria Angélica Ferrasoli,o livro Repressão Sociedade Anônima apurou como muitos trabalhadores, especialmente da região do Grande ABC Paulista, foram observados, fichados, investigados, perseguidos, demitidos, presos e até torturados como consequência dessa intensa contribuição entre as empresas e o aparelho de repressão.