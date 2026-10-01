Presença militar dos EUA na AL é tema do programa Brasil no Mundo

A edição inédita do programa Brasil no Mundo analisa, nesta quinta-feira (1º), às 22h30, na

, a ampliação da presença militar dos Estados Unidos na América Latina.

Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat recebem a professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Ana Penido. A convidada discute outros temas relevantes que marcam o cenário internacional.

O programa destaca o acordo do governo Donald Trump com as big techs para a regulação da inteligência artificial (IA) e faz um balanço de duas décadas da presença militar americana no Iraque e de seus impactos sobre o Oriente Médio. Por fim, ainda trata da retomada dos conflitos na Etiópia, além das tensões sociais e econômicas na Espanha.

Com 1 hora de duração, o Brasil no Mundo tem janela alternativa na telinha durante a madrugada, às 4h30. A atração original da emissora pública sobre geopolítica ainda pode ser acompanhada no app

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Programa

O Brasil no Mundo se dedica a discutir, com profundidade e clareza, os grandes acontecimentos internacionais que moldam a política, a economia e a vida cotidiana. Conduzido por Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, o programa da

combina análises de contexto, explicações acessíveis e entrevistas com especialistas que ajudam a iluminar os reflexos do cenário global no país.

Cristina Serra atua como jornalista há cerca de 40 anos, tendo trabalhado na Globo por 26 anos, como correspondente em Nova York, entre outras funções. O jornalista Jamil Chade trabalha há duas décadas como correspondente de diversos veículos no escritório da Organização das Nações Unidas em Genebra, período em que contribuiu com BBC, CNN, Guardian e veículos brasileiros. Já Yan Boechat cobre conflitos internacionais há 20 anos para diversos veículos, como Folha de S.Paulo e O Estado de S. Paulo. Já fez reportagens in loco na África, Oriente Médio, Rússia e América Latina.

O programa já recebeu personalidades como a ministra Marina Silva; o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30; o geógrafo Elias Jabbour; e a economista Juliana Furno.

Acompanhe a programação da

pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no

, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.



Brasil no Mundo quinta-feira, dia 1º/10, às 22h30, na



Brasil no Mundo reprise quinta-feira, dia 1º/10, para sexta-feira, dia 2/10/ às 4h30, na

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