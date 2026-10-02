Revelando SP anuncia Zé Ramalho, Yasmin Santos e Demônios da Garoa

O evento conta com apresentação de artistas consagrados, grupos de dança tradicional, artesanato e gastronomia típicas de diferentes regiões do estado.

A dupla sertaneja Maria Cecília & Rodolfo abre o evento na quinta-feira (12). Na sexta-feira, o veterano Zé Ramalho será o artista principal. No sábado, os destaques serão os shows de Roberta Miranda e Yasmin Santos. No domingo, dia do encerramento, Gabriel Sater, Bavini e Edson & Hudson, que já estavam confirmados, se juntam aos Demônios da Garoa.

O evento é organizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e conta com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte.

É uma alegria reunir grandes nomes em um evento que celebra a cultura raiz e os saberes e fazeres do nosso estado. O Revelando SP é esse encontro de tradição e contemporaneidade, aproximando o público da capital das manifestações culturais, que preservam nossa memória, fortalecem nossa identidade e fazem de São Paulo um território de pluralidade e pertencimento, diz Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em nota.

No ano passado, nos quatro dias de evento na capital paulista, 380 mil pessoas passaram pelo Parque do Trote.

O festival já teve edições este ano nas cidades de Americana, Barretos, Iguape, São José dos Campos e Presidente Prudente, recebendo um público total de 443 mil visitantes.