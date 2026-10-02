Duelo de Guitarras apresenta trajetória do carioca Roger Oliveira

Pouco depois, ganhou da avó a primeira guitarra, que guarda até hoje, e não parou mais de tocar.

O interesse pelo instrumento ganhou ainda mais força quando Roger recebeu da mãe, de presente de aniversário, um disco da banca britânica Dire Straits. A partir daí, passou a se dedicar cada vez mais à guitarra e acumulou experiências ao longo da carreira. Além de músico, ele também trabalha com conserto e manutenção de guitarras.

No reality, Roger conta que não se considera uma pessoa competitiva e que aceitou participar da disputa pela oportunidade de falar sobre aquilo de que gosta. Durante a competição, no sorteio dos duelos, enfrentou Pedro Hills no rock clássico. Na segunda rodada, encarou Lui Rabello nos ritmos xote/baião.

O programa também registra um encontro especial de Roger com o músico Victor Biglione, com quem teve a oportunidade de fazer um solo. Já na semifinal, Roger voltou a duelar contra Pedro Hills. Para o primeiro duelo da fase, escolheu a bossa nova/jazz, enquanto Pedro optou pelo blues no segundo confronto.

Sobre o programa

Formado por 16 episódios, o reality show musical Duelo de Guitarras promove disputas entre seis artistas que tocam estilos diversos em busca da premiação na guitarra elétrica.

No papel dos jurados, a produção convidou duas figuras com grande destaque no cenário brasileiro, virtuoses na guitarra com grande domínio dos estilos musicais e muito conhecimento sobre a história de cada ritmo: Navalha Carrera e João Gaspar. Eles atuam como mentores dos seis participantes.

O primeiro critério considerado pelos jurados é a técnica e a precisão, com valor de 5 e 10 pontos. Depois, eles também avaliam a emoção e a criatividade com a mesma pontuação. Durante o programa, os competidores comentam as apresentações dos colegas e manifestam suas impressões. Os próprios participantes também analisam seu desempenho no palco.

Concorrentes

Pedro Hills - Roqueiro clássico, fã dos grupos da década de 1960 e 1970, participa de uma banda com o irmão.

Roger Oliveira - Carioca do subúrbio, começou tocando na Igreja e mostra versatilidade nos ritmos.

Gabi Terra - Capixaba que tem um trabalho autoral forte, com sonoridades experimentais.

André Sampaio - Ex-guitarrista da consagrada banda Ponto de Equilíbrio, experiente em ritmos africanos e não convencionais.

Lui Rabello - Baiana foi integrante por 16 anos da Banda Altas Horas, do programa homônimo e, com isso, ganhou muita agilidade para improvisar e encontrar sua expressão em qualquer ritmo.

Lucas Moscardini - Metaleiro moderno, capaz de executar centenas de notas precisas por segundo e de tirar muita emoção da guitarra.

Dinâmica da atração

O sexteto convive numa casa equipada com um estúdio de gravação e com áreas para conversar, ensaiar e criar.

Durante todo o processo, os guitarristas eliminados seguem na casa e no convívio diário de atividades para apoiar os finalistas, torcer pelos colegas e mostrar também o seu talento em jams e ensaios descontraídos.

Muito mais que uma competição, Duelo de Guitarras é um reality inovador em que o aprendizado e a criação artística convidam o público a conhecer mais sobre os ritmos e sobre o instrumento, além de poder acompanhar os músicos cheios de personalidade e talento.

Os artistas têm tempo livre durante as gravações e, entre outras convivências, decidiram reformar uma guitarra antiga que estava na casa apenas como objeto cenográfico, revelando também essa competência. As ações foram gravadas e entraram na edição do programa.

Os competidores puderam, um de cada vez, tocar com o veterano Victor Biglione na sua visita ao reality. O resultado foi um dia de solos que passam por todos os ritmos abordados na temporada, com muita emoção compartilhada pelo sexteto.

Para trazer mais diversão e transformar o reality num jogo lúdico, diversas dificuldades aleatórias são sorteadas pelos participantes, tirando cada um deles da sua zona de conforto e convidando-os a mergulhar no universo do improviso. Entre as surpresas do jogo estão desafios como executar o solo sem uma palheta ou apenas com parte das cordas da guitarra, por exemplo.

O resultado é uma viagem musical com muito aprendizado para quem participa e também para quem assiste, porque são apresentadas, numa linguagem simples e popular, as nuances do instrumento e os caminhos da criação artística.

Valorização do conteúdo independente

O reality show Duelo de Guitarras ganha exibição semanal inédita na programação da

desde o início de julho. O programa foi realizado por meio do Prodav. A emissora pública é um dos canais que mais apresenta produções independentes nacionais. Além de ser uma grande apoiadora das obras dessa natureza no mercado audiovisual do país, a

Ao vivo e on demand

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Serviço



Duelo de Guitarras 14º programa - sábado, dia 3/10, às 13h30, na TV Brasil

Duelo de Guitarras reprise - sábado, dia 3/10, para domingo, dia 4/10, à meia-noite, na TV Brasil

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