Exposição em São Paulo celebra os 90 anos de Tom Zé

Ah, eu fiquei criança, brincou Tom Zé ao visitar a exposição na noite dessa terça-feira (6), no centro da capital paulista. Eu fiquei criança de alegria, Deus seja louvado. E abençoado seja quem tomou todo esse tempo de trabalho, com cada detalhe e cada coisa funcionando, disse o artista, que completa nove décadas de vida no próximo domingo (11).Chamada de Tom Zé 90 Anos do Inquieto Jardineiro de Sons, a mostra reúne memórias, músicas e elementos que ajudam a contar um pouco sobre a vida e a obra do cantor e compositor
, que nasceu na cidade de Irará (BA) no dia 11 de outubro de 1936.
Esta não é uma exposição apenas para você olhar, mas para você vivenciar também. Então, você tem vários ambientes que fazem referência a momentos da vida do Tom Zé, destacou a curadora da exposição, Neuseli Martins.