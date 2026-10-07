Exposição em São Paulo celebra os 90 anos de Tom Zé

Um dos primeiros visitantes da mostra foi o músico e instrumentista Jarbas Mariz, que integrou a banda de Tom Zé por 32 anos. Em entrevista à

(

), Jarbas contou que conheceu Tom Zé em 1988, apresentado por um amigo.

O Tom Zé chegou assim: Ah, meu querido, como se já me conhecesse há um tempo, disse. Ele chegou e disse: Você topa ceder dois anos e meio da sua carreira para trabalhar comigo?. Eu digo: Claro. E aí esses dois anos e meio viraram 32.

O músico e instrumentista disse que, nesse período, aprendeu muita coisa com Tom Zé, desde a avaliação da qualidade dinâmica da música popular até o uso de materiais não convencionais, passando pela pontualidade com horários.

Tom Zé é assim, ele marca um horário para ensaiar às 9h. Mas, se você chegar às 9h, está atrasado, brincou. Então tem muita coisa que a gente aprende [com ele] como a trabalhar com instrumentos não convencionais. Aprendi muito com ele como pegar qualquer instrumento e transformar aquilo ali em som e colocar na sua música também.

Jarbas foi um grande parceiro de Tom Zé também nos arranjos de composições. O Tom Zé, você sabe como ele é, ele é muito criativo. Ele geralmente bola o esquema em casa com as coisas e daí a gente chega, junta e dá umas opiniões e tal. E aí a gente fecha os arranjos e tudo, mas a primeira cabeça é a dele, contou.

