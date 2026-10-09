Pianista Estela Caldi apresenta projeto "Schubertíade" na Rádio MEC

O programa Sala de Concerto, da

, recebe a pianista Estela Caldi para destacar uma parte de seu projeto "Schubertíade". A produção vai ao ar na programação da emissora pública nesta sexta-feira (9), às 17h.

Desenvolvido por profissionais renomados na cena musical, o projeto é executado pelos pianistas Estela Caldi, José Wellington, Lilia Justi, Lucia Barrenechea e Luiz Eduardo Domingues.

Estela Caldi fundou o grupo LiberTango em 1996 com seus filhos, o saxofonista e flautista Alexandre Caldi e o acordeonista e pianista Marcelo Caldi. Considerado uma das principais referências do tango no cenário da música brasileira, o projeto interpretou a obra de Astor Piazzolla.

Repertório

Divertimento sobre temas franceses originais, D823, em mi menor: segundo movimento, Andantino, Tema com variações. Pianistas: Lilia Justi e Luiz Eduardo Domingues.

Allegro em lá menor, D947, "Tempestades da Vida". Pianistas: Lucia Barrenechea e Estela Caldi.

Sonata em si bemol Maior, D617: primeiro movimento, Allegro moderato. Pianistas: Lucia Barrenechea e José Wellington.

Sobre a Rádio MEC

A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A emissora oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da

em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte, na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app

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