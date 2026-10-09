Cine Sesi: Maré recebe mostra de curtas feitos por jovens com celular

Esta edição da mostra contou com a participação de duas turmas, atendendo 40 jovens da comunidade, para a construção de narrativas feitas a partir da visão dos participantes sobre seus territórios, vivências e desafios.

A iniciativa teve como objetivo promover o desenvolvimento de competências criativas, técnicas e profissionais por meio do audiovisual. Entre os filmes realizados estão:

Kemillym Luta Direção de Kemillym e Letícia Moura;

A Dança da Vida Direção de Jordan Balbino;

Memórias da Mata Direção de Luciana Barros Migrantes;

Conexão Maré x África Direção de Bruno Carlos;

Àdurá Direção de Kley Hudson;

Entre a Maré e o Meu Mundo Direção de Adrielle Soares e Ynara Baltazar;

A Maré Ensina Direção de Caio Aragão

O Cine Sesi + Curta Periferias conta com o apoio do Conselho Nacional do Sesi, por meio do edital Conexão Sesi, e é resultado da união de atividades extracurriculares focadas no desenvolvimento da linguagem cinematográfica como ferramenta pedagógica, em interlocução com a indústria audiovisual.

A proposta foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio e implementada pela Universidade Internacional das Periferias (Uniperiferias).

Mercado de trabalho

Para o presidente do Conselho Nacional do Sesi, Fausto Augusto Junior, o jovem da periferia tem histórias para contar, e o programa viabiliza essa oportunidade.

O que nós buscamos é viabilizar esse acesso. O Cine Sesi começa com um celular na mão para o jovem aprender sobre cinema. A nossa ideia é viabilizar o mercado de trabalho. A gente quer apoiar projetos que nasçam da realidade de cada território e, a partir disso, ampliar as oportunidades de quem vive aquele local.

Vinícius Mano, gerente de Educação Básica da Firjan Sesi, o projeto tem como objetivo usar a linguagem cinematográfica para despertar o interesse e a curiosidade de desenvolver pensamento crítico dos estudantes.

Segundo Mateus Affonso, coordenador de Tecnologia e Inovação na Uniperiferias, trata-se de um projeto muito importante para os jovens, porque toca em um ponto que é a missão de lutar e promover a dignidade de sujeitos periféricos, de moradores de comunidades.

Foi um projeto muito positivo por podermos dar autonomia a jovens e adolescentes que puderam se sentir confortáveis em contar sua própria história e a do seu território. Os curtas envolvem os desejos, as vontades e as potencialidades dessas pessoas que passaram por essa formação, disse Affonso.

O programa

O Cine Sesi + Curta Periferias é uma formação em audiovisual para jovens moradores de favelas do Rio de Janeiro, e foi realizada no Complexo da Maré de 11 de agosto e 29 de setembro de 2026, com carga horária de 24 horas.

Ao longo de 22 oficinas, os jovens aprenderam roteiro e outras etapas da realização audiovisual e produziram, em grupo, curtas sobre o território onde vivem. Ao final, 32 participantes concluíram a formação oito em cada dez selecionados.

Um júri de cinco profissionais do cinema do Rio de Janeiro avaliou os filmes, deixou comentários para cada grupo e escolheu os três curtas premiados com troféus.

Jordan Balbino Ferreira, de 26 anos, participou da produção do curta A Dança da Vida, que conta a história de Isis, que cresceu dançando no Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, na Maré.

Hoje, a aluna virou professora e dá aulas no local. Entre passos que aprendeu e passos que agora repassa, sua história mostra como um sonho de infância pode transformar a vida de alguém.

O curso foi muito bom. Eu tive contato pela primeira vez com o conteúdo do audiovisual. Pude ver como poderia realizar produções audiovisuais com meu próprio telefone. Foi bom colocar em prática tudo o que aprendi na sala de aula, disse Jordan.

Programação

10h: recepção dos convidados

10h30: apresentação do projeto

11h: exibição dos curtas realizados no projeto

12h: premiação dos curtas

13h: encerramento

Serviço

Curta Periferias | Mostra de curtas da Maré

Data: sábado, 10 de outubro

Horário: a partir das 10h

Local: Galpão Bela Maré Rua Bittencourt Sampaio, s/n

Ponto de referência: quase em frente à Uniperiferias, na Rua Bittencourt Sampaio, nº 140.