Reality show Duelo de Guitarras destaca perfil de Lucas Moscardini

Finalista do reality show musical Duelo de Guitarras, o metaleiro moderno Lucas Moscardini é o destaque da penúltima edição do programa neste sábado (10), às 13h30, na

. O episódio inédito traça um panorama sobre a jornada do guitarrista no decorrer da produção.

Capaz de executar centenas de notas precisas por segundo e de tirar muita emoção da guitarra, o artista foi desafiado a tocar ritmos muito fora de sua zona de conforto. Ainda assim, o jovem mostrou talento, superou obstáculos ao longo do programa e chegou à grande disputa final do reality show com méritos.

Ele encarou com Pedro Hills, na final da competição, no xote e rock clássico. Na fase anterior, na semifinal, Lucas Moscardini duelou com Lui Rabello no blues e também no xote. Ainda na primeira fase, enfrentou a capixaba Gabi Terra no heavy metal e a baiana Lui Rabello na bossa e jazz.

Depoimentos do participante no programa

O guitarrista se emocionou ao chegar à decisão do reality show musical.

"A gente está aprendendo com cada pessoa que a gente toca e a cada feedback. Sempre dá aquele nervosismo e a dificuldade agora mexe com a gente. Particularmente estou emocionado em estar na final", afirma.

Tentei ouvir cada detalhe dos comentários na mentoria. Assim, você já vai com mais confiança, identifica os pontos fortes e fracos e o que você precisa trabalhar", relata o concorrente.

Lucas Mosca também fala sobre seu trabalho autoral. "Hoje em dia, toco um nicho de rock bem pesado que é o metal moderno. O metal é um gênero conhecido por ser muito técnico. Então, tenho que agradar aos jurados, mas não posso perder a minha identidade. Só penso em me divertir", declara.

Sobre o programa

. O novo formato foi criado pelo produtor Julio Carvana com o diretor Marcio Vianna, que assina o roteiro. O programa inédito na telinha é conduzido pelo apresentador Dimi, guitarrista e entusiasta do instrumento.

No papel dos jurados, a produção convidou duas figuras com grande destaque no cenário brasileiro, virtuoses na guitarra com grande domínio dos estilos musicais e muito conhecimento sobre a história de cada ritmo: Navalha Carrera e João Gaspar. Eles atuam como mentores dos seis participantes.

. Depois, eles também avaliam a emoção e a criatividade com a mesma pontuação. Durante o programa, os competidores comentam as apresentações dos colegas e manifestam suas impressões. Os próprios participantes também analisam seu desempenho no palco.

Concorrentes

Pedro Hills - Roqueiro clássico, fã dos grupos da década de 1960 e 1970, participa de uma banda com o irmão.

Roger Oliveira - Carioca do subúrbio, começou tocando na Igreja e mostra versatilidade nos ritmos.

Gabi Terra - Capixaba que tem um trabalho autoral forte, com sonoridades experimentais.

André Sampaio - Ex-guitarrista da consagrada banda Ponto de Equilíbrio, experiente em ritmos africanos e não convencionais.

Lui Rabello - Baiana foi integrante por 16 anos da Banda Altas Horas, do programa homônimo e, com isso, ganhou muita agilidade para improvisar e encontrar sua expressão em qualquer ritmo.

Lucas Moscardini - Metaleiro moderno, capaz de executar centenas de notas precisas por segundo e de tirar muita emoção da guitarra.

Dinâmica da atração

Durante todo o processo, os guitarristas eliminados seguem na casa e no convívio diário de atividades para apoiar os finalistas, torcer pelos colegas e mostrar também seu talento em jams e ensaios descontraídos.

Muito mais que uma competição, Duelo de Guitarras é um reality inovador em que o aprendizado e a criação artística convidam o público a conhecer mais sobre os ritmos e sobre o instrumento, além de poder acompanhar os músicos cheios de personalidade e talento. De acordo com o apresentador Dimi, "essa é uma competição onde um guitarrista vence, mas ninguém sai perdendo".

Os competidores puderam, um de cada vez, tocar com o veterano Victor Biglione na sua visita ao reality. O resultado foi um dia de solos que passam por todos os ritmos abordados na temporada, com muita emoção compartilhada pelo sexteto.

Para trazer mais diversão e transformar o reality num jogo lúdico, diversas dificuldades aleatórias são sorteadas pelos participantes, tirando cada um deles da sua zona de conforto e convidando-os a mergulhar no universo do improviso. Entre as surpresas do jogo estão desafios como executar o solo sem uma palheta ou apenas com parte das cordas da guitarra, por exemplo.

Valorização do conteúdo independente

O reality show Duelo de Guitarras ganha exibição semanal inédita na programação da

desde o início de julho. O programa foi realizado por meio do Prodav. A emissora pública é um dos canais que mais apresenta produções independentes nacionais. Além de ser uma grande apoiadora das obras dessa natureza no mercado audiovisual do país, a

ainda fomenta novos realizadores.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.