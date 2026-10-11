Santuário de Aparecida terá missas, consagração e procissão no feriado

O grande número de pessoas deve movimentar cerca de R$ 3,59 bilhões no turismo paulista, segundo o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET).

A festa deste ano tem como tema Com Maria, em comunidade, conhecer e praticar a Palavra!. Desde o dia 3 de outubro, o espaço religioso realiza pregações, novenas, atividades culturais e orações coletivas.

O Santuário Nacional estruturou suas instalações com diversos serviços, ambientes de recepção e uma extensa programação especial.

Entre esta sexta-feira (9) e segunda, período de maior fluxo de pessoas, a Tenda dos Peregrinos estará em pleno funcionamento dedicada ao acolhimento e bem-estar dos visitantes.

O espaço contará com o suporte de voluntários para prestar atendimentos de saúde, massagens, alongamentos, lavagem dos pés e recepção fraterna. As inscrições para a tenda, porém, já estão esgotadas.