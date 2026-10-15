Mostra Internacional de Cinema de SP começa nesta quinta-feira

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, um dos maiores festivais de cinema do país, começa nesta quinta-feira (15). Neste ano, a Mostra, como é mais conhecida, comemora 50 anos.
Para celebrar a data, o evento vai exibir 392 filmes de 93 países, além de promover exposições, lançamentos de livros, shows, debates, programação especial para crianças e o lançamento de um acervo próprio. O evento ocorre até 29 de outubro.Veja aqui informações sobre locais de exibição e compra de ingressos.
Ao longo dessa meia década, a Mostra já apresentou ao público mais de 11.692 filmes. Ajudou a formar uma geração de cinéfilos, diretores e profissionais do cinema. Entre eles, está Rodrigo Teixeira, que ajudou a produzir sucessos como Ainda Estou Aqui, Me Chame pelo seu Nome e também Tigre de Papel filme de James Gray que será exibido no festival.
A Mostra me formou como cineasta e me ajudou muito a me formar como ser humano, disse ele durante a cerimônia de abertura do evento, na noite dessa quarta-feira (14). Em entrevista àAgência Brasil
, Teixeira celebrou a data especial.
A Mostra celebra 50 anos, eu celebro 50 anos, minha empresa celebra 20 anos. Há 20 anos eu ganhei o prêmio de melhor filme aqui. Então, muitas datas se cruzam.