Mostra Internacional de Cinema de SP começa nesta quinta-feira

Para celebrar a data, o evento vai exibir 392 filmes de 93 países, além de promover exposições, lançamentos de livros, shows, debates, programação especial para crianças e o lançamento de um acervo próprio. O evento ocorre até 29 de outubro.

Ao longo dessa meia década, a Mostra já apresentou ao público mais de 11.692 filmes. Ajudou a formar uma geração de cinéfilos, diretores e profissionais do cinema. Entre eles, está Rodrigo Teixeira, que ajudou a produzir sucessos como Ainda Estou Aqui, Me Chame pelo seu Nome e também Tigre de Papel filme de James Gray que será exibido no festival.

A Mostra me formou como cineasta e me ajudou muito a me formar como ser humano, disse ele durante a cerimônia de abertura do evento, na noite dessa quarta-feira (14). Em entrevista à

, Teixeira celebrou a data especial.

A Mostra celebra 50 anos, eu celebro 50 anos, minha empresa celebra 20 anos. Há 20 anos eu ganhei o prêmio de melhor filme aqui. Então, muitas datas se cruzam.