NBA: Tiago Splitter faz história ao iniciar a temporada como técnico principal do Chicago Bulls

A nova temporada da NBA começa já nesse 20 de Outubro e os brasileiros terão uma motivação extra para torcer pela popular franquia do Chicago Bulls, pois será o ex-jogador de basquete, Tiago Splitter a comandar o time americano desde o começo da temporada de 2026-27.



Tiago Splitter foi um dos mais populares jogadores de basquete brasileiro de todos os tempos, pois atuou na NBA entre 2010 e 2017 e coroou sua passagem pela mais importante liga do mundo com um título em 2014 envergando a camisa do San Antonio Spurs, junto de estrelas como Manu Ginobili, Tim Duncan e Tony Parker.

Na verdade, ele se tornou no primeiro jogador brasileiro a ser campeão da NBA e isso elevou ainda mais seu estatuto de estrela do basquete do nosso país.

Agora, aos 41 anos de idade, e após várias temporadas como assistente técnico noutros times da NBA, Splitter terá sua primeira chance de comandar um time desde o começo da temporada.







Ele assumiu o cargo no Portland Trail Blazers durante a temporada anterior, após a conturbada saída de Chancey Billups, e se deu bem vencendo 42 jogos e classificando seu time para os playoffs da NBA pela primeira vez desde 2021.

Isso chamou a atenção de outros times da NBA e, com isso, Tiago Splitter logrou se tornar no primeiro brasileiro da história a iniciar uma temporada como técnico principal de um time, no caso, o Chicago Bulls.

Mas o desafio do ex-atleta nascido em Joinville está longe de ser fácil, pois, apesar do time do Chicago Bulls ser multicampeão, a realidade atual é bem diferente.

O time de Chicago não conseguiu se classificar para os playoffs da NBA nas últimas 4 temporadas, e nos últimos 10 anos só em duas ocasiões conseguiu a classificação, embora tenha caído logo na 1ª ronda do playoff.







Com os dados mencionados acima, já dá para ter uma ideia da difícil missão que o jovem técnico brasileiro terá em suas mãos, afinal o time do Chicago entra na temporada com um desafio bem grande - voltar a lutar por um lugar entre as principais equipes da Conferência Leste.



Esse cenário influencia bem a forma como as casas de apostas avaliam as chances dos Bulls em projeções ou odds, por exemplo, embora não sejam determinantes. Por vezes os resultados em campo podem ser surpreendentes.



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O time popularizado por Michael Jordan dominou os anos 90 do basquete norte-americano, porém sua história de conquistas se ficou por esses tempos de sonho.

Junto com outros jogadores históricos como Scottie Pippen e Dennis Rodman, Jordan conseguiu ganhar seis campeonatos com o time de Chicago, porém após sua saída as coisas não mais voltaram a ser iguais.

O time tem sentido muitas dificuldades para criar um elenco capacitado para brigar pelo título da NBA e não mais voltou a disputar as Finais da competição desde 1998.

Curiosamente, o Chicago Bulls detém o recorde de única franquia a ter conquistado todas as finais disputadas em sua história. Sob a liderança de Phil Jackson e o brilhantismo de Michael Jordan, os Bulls venceram sempre que chegaram na Final, porém, só tiveram mesmo essa seis presenças.







O time do New York Knicks surpreendeu o mundo do basquete na temporada anterior ao conquistar seu primeiro título em mais de 50 anos.





Isso coloca o time da cidade de Nova Iorque novamente entre os favoritos para ser campeão em 2027, porém, outros times se afirmam por cima deles, como é o caso do Oklahoma City Thunder que venceu em 2025 e buscará recuperar o título perdido no ano passado.

O San Antonio Spurs, time onde Splitter foi campeão, também aparece com fortes ambições após perder a final para os Knicks no ano passado, já depois de ter eliminado o campeão Oklahoma.

Finalmente, aparece um time do Philadelphia 76ers com esperanças renovadas após conseguir formar um elenco muito forte que terá na combinação entre Joel Embiid, Jaylen Brown e o veterano Lebron James uma força que não será fácil de controlar por seus oponentes.

Claro, outros times como o Boston Celtics, Denver Nuggets ou Minnesota Timberwolves estarão na sombra esperando uma chance para surpreender os outros favoritos.

Quanto ao time comandado por Tiago Splitter, as expectativas são bem baixas e isso até poderá jogar em seu favor, pois irá retirar pressão tanto ao técnico brasileiro como a seus jogadores.

Pensar numa classificação para os playoffs pode ser uma ambição legítima, no entanto, só os dois primeiros meses de campeonato vão permitir entender se o time de Chicago está já em condições de brigar por esse objetivo, ou se ainda terá de seguir sua evolução por mais um ano, sem poder chegar na fase decisiva da temporada.