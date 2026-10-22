Rádio MEC transmite ao vivo concerto da Orquestra Filarmônica de Goiás

O novo concerto da temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Goiás é atração da Rádio MEC nesta quinta-feira (22), ao vivo, às 20h. Conduzido pelo maestro Neil Thomson, diretor artístico da Filarmônica, e pelo regente convidado Jean Louis Steuerman, o espetáculo inédito da série Natureza e Sons ocorre no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia.

Apresentado por Pedro Pontes na

, o programa começa com o Concerto para Piano nº 7, de Johann Sebastian Bach, obra do período barroco originalmente composta para cravo e cordas. Depois, será apresentado o Concerto para Violino e Orquestra, do compositor brasileiro Ronaldo Miranda, peça contemporânea que explora novas sonoridades orquestrais. O repertório inclui ainda a Sinfonia nº 4, Op. 98, de Johannes Brahms, uma das principais obras do período romântico.

As apresentações levam o público a se conectar com a humanidade e com o meio ambiente.

Sobre a orquestra

O grupo tem se destacado em apresentações tanto no Brasil quanto no exterior, sob o comando do britânico Neil Thomson, com um repertório que abrange desde o barroco até a música contemporânea. Seus projetos de gravação revelam um olhar diferente para o repertório, em especial o nacional: depois de gravar peças pouco ouvidas de Guerra-Peixe, a filarmônica se dedicou ao registro integral das sinfonias de Claudio Santoro.

Sobre a Rádio MEC

A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A

oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.