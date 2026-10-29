Marisa Monte fará show beneficente para Instituto da Providência

Há 66 anos, o instituto realiza ações de combate à pobreza, promovendo oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade.

. As ações ocorriam, em parte, com recursos arrecadados nas edições anuais da Feira da Providência, que movimentava a cena carioca e recebia grande público em busca de produtos postos à venda, produzidos em diversos países e estados brasileiros. O dinheiro era destinado ao Banco da Providência, que fazia a gestão dos recursos.

ncentivando o empreendedorismo feminino e a empregabilidade jovem, além da formação de uma rede contínua de negócios e do compartilhamento da sua tecnologia social pelo Brasil.

Para a diretora executiva do Instituto da Providência, Maria Garibaldi, a instituição fez esse caminho ao longo de toda a sua história, mantendo a solidariedade na sua essência, mas soube ainda agregar uma tecnologia social estruturada, premiada e reconhecida.

Nós medimos resultados dos projetos. Trabalhamos sempre para gerar impacto no longo prazo. Para isso acontecer, é necessário investimento e continuidade. Além disso, para a gente conseguir aprofundar metodologias, profissionalizar a gestão e ampliar o impacto, é preciso ter recursos de forma perene, por isso, faz-se extremamente necessário realizar grandes mobilizações e ativações de grandes redes, afirmou.

É nesse aspecto, segundo analisou, que se insere o show beneficente de Marisa Monte. É uma ação que faz parte dessa estratégia de a gente criar possibilidades novas de captação de recursos, mobilizar diferentes setores da sociedade em torno da nossa causa e da continuidade do trabalho, disse.

Impacto

O show de Marisa Monte, que está dentro da programação da quarta edição da Brava Arena Jockey, marca a iniciativa beneficente inédita desse espaço cultural de temporadas de espetáculos com diversos artistas, na Gávea, zona sul do Rio.

O idealizador da Brava Arena Jockey, Simon Fuller, disse que o projeto considera que a cultura também pode ser um meio de transformação. Na sua avaliação, a parceria com o Instituto da Providência permite criar uma experiência especial para o público, aliada a uma causa importante.

Para nós, é muito importante que a Brava Arena Jockey seja também um espaço capaz de gerar impacto positivo na sociedade. A música tem esse poder de reunir pessoas, criar conexões e mobilizar em torno de causas importantes, afirmou à Agência Brasil

Fuller acrescentou que receber um show beneficente como o de Marisa Monte, por meio do Instituto da Providência, reforça justamente a vocação da Brava Arena Jockey. A de unir entretenimento e responsabilidade social, fazendo com que a experiência de um grande espetáculo possa também contribuir para transformar vidas, concluiu.

Orquestra

Para a cantora, participar de uma iniciativa beneficente para o Instituto da Providência significa reforçar o caráter social da arte, da música e da cultura. Marisa destacou o alcance dessa ação que beneficia milhares de jovens, crianças e mulheres, ao promover assistência, capacitação e dignidade humana para as pessoas que mais necessitam de apoio.

Juntos, podemos fazer a diferença na vida de muitos, combatendo a pobreza, gerando inclusão e inspirando amor e esperança através da arte, completou.

. Ela contou que quando apresentaram à Marisa Monte o trabalho realizado pelo Instituto, a cantora logo aceitou dedicar uma apresentação para essa causa social.

Glória recordou que durante muitos anos as realizações da Feira da Providência e do Arraial da Providência foram grandes momentos de mobilização no calendário filantrópico do Rio. Desde então, almejávamos a retomada de um grande evento, capaz de reunir grande mobilização em apoio aos nossos projetos sociais, disse à

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. Depois de 60 edições da Feira da Providência e mais de dez anos de Arraial da Providência, segundo a organização, o Instituto realiza novamente um grande evento beneficente no calendário do Rio de Janeiro, renovando uma longa história de mobilização que atravessa décadas e faz parte da memória da cidade.

Receber a Marisa e poder apresentar a um público cada vez maior o trabalho maravilhoso que o instituto realiza há 66 anos tem um significado enorme para mim. E é ainda mais bonito saber que esse encontro também vai gerar recursos para que o Instituto continue apoiando milhares de pessoas todos os anos, afirmou Glória.

Ela lembrou que o Instituto da Providência tem uma linda história de mobilizar a cidade do Rio que vem desde que promovia a Feira da Providência. Agora, estamos revivendo esse sonho coletivo, unindo cultura e solidariedade para dar continuidade a um trabalho tão necessário.

A conselheira disse que o Instituto ainda está em busca de patrocinadores para alcançar o impacto esperado para o desenvolvimento dos projetos sociais. Com o dinheiro arrecadado, vamos conseguir ajudar muitas pessoas que fazem parte dos nossos programas de capacitação profissional e geração de renda.

. Para lidar com isso, ela identifica a necessidade de atuar na diversificação das possibilidades de receitas a fim de viabilizar qualquer execução de projeto e não depender de uma única fonte.

Além disso, conforme avaliou, o terceiro setor vem mudando bastante. Atuar com projetos sociais hoje tem uma dimensão bastante diferente do que já teve, e o contexto atual faz com que a gente busque promover o entendimento de que é preciso sair de uma atuação assistencial e construir transformações muito mais profundas de longo prazo, acrescentou.

Os ingressos estão disponíveis para compra na Ticketmaster Brasil.