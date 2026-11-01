As Aventuras de Tita estreia na programação infantil da TV Brasil

apresenta a animação nacional inédita As Aventuras de Tita a partir desta segunda (2), na faixa de programação infantil TV Brasil Animada, sessão que entra no ar às 7h na emissora pública. O novo desenho com temática ambiental tem dez episódios de sete minutos.
Em outubro, no Dia das Crianças, aTV Brasil
lançou diversas produções para a garotada. O canal incluiu na sessão para a turminha miúda as obras Esse é o Bicho, Lia, Pedro e o Minimundo, Playpolis e Tropa Troco. Os desenhos Júlio e Verne: Os Irmãos Gemiais e Além da Lenda voltaram à telinha.
As novas atrações da sessão dedicada às crianças abordam assuntos importantes para sensibilizar esse público.Os episódios das histórias mostram, de modo lúdico, questões da natureza, educação financeira e entretenimento sociocultural
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