REC'n'Play 2026 será palco de tecnologia e criatividade em Recife

Apelidado de Carnaval do Conhecimento, o evento, entre os dias 11 e 14 de novembro, prepara intensa programação gratuita nas áreas de tecnologia, empreendedorismo, cidades e economia criativa. O público poderá participar de palestras, oficinas, debates, rodas de conversa, experiências interativas, atividades culturais, shows, ações de inovação, arenas temáticas, programação infantil e até oportunidades de negócios.

O REC'n'Play é plataforma permanente de mobilização em torno de tecnologia e inovação, que deságua em um festival de quatro dias. O evento, inclusivo e gratuito, trata de inovação, tecnologia e economia criativa, com o objetivo de mobilizar a sociedade, disse Pierre Lucena, presidente do Porto Digital.

O Porto Digital é distrito de inovação com mais de 25 anos, em Recife, reunindo cerca de 24 mil colaboradores distribuídos em 541 empresas, com faturamento anual de R$ 7,4 bilhões.

A programação inclui cinema de rua, novo espaço de encontro entre cultura e inovação. Também terá nova configuação a Arena de Negócios, que conecta startups, empresas e investidores, no recém-inaugurado Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital (Nerd).

Vamos fazer um palco na rua para palestras, tanto do Carpinejar quanto da Déia Freitas, disse Lucena à

.

Também estamos levando a Arena Games para um espaço aberto, embaixo do Cais do Sertão. Outra novidade é que a parte de oficinas vai ganhar muito mais espaço no festival, ocupando quase metade dos conteúdos. Queremos reduzir a quantidade de mesas e aumentar a quantidade de oficinas, para trabalhar a parte educacional de uma forma muito forte.

Outro tema é a inclusão tecnológica. Neste ano colocamos um edital na rua para que as pessoas pudessem propor oficinas e também mesas de discussão e temas. Tivemos centenas de propostas, que foram selecionadas por professores e curadores.

O papel do Brasil

Em entrevista à

, Lucena reforçou que um dos objetivos do festival é rediscutir o papel do país em relação à produção tecnológica e de inovação.

De acordo com dados do recente Índice Global de Inovação 2026, elaborado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO, na sigla em inglês), o país ocupa atualmente a 53ª posição em seu estágio de inovação, entre 139 países.

Segundo Lucena, o fato demonstra que o Brasil ainda tem muito a evoluir.

O Brasil precisa se impor pelo seu tamanho, sua relevância e importância. Uma das ideias do festival é justamente essa: o país precisa discutir seu papel no mundo da tecnologia e da inovação, se quer ser fornecedor ou se quer ser consumidor. O que a gente defende é que ele seja fornecedor, principalmente, de aplicações na inteligência artificial, disse.

Inovação se faz com resolução de problemas e o Brasil é um celeiro de complexidade de problemas e a inteligência artificial está aí para facilitar muito a aplicação das coisas. O Brasil tem potencial enorme para isso.