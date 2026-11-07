Mostra de Cinema Adelia Sampaio homenageará cineastas de duas gerações

A VIII Mostra Competitiva de Cinema Negro Adelia Sampaio estreia em Brasília na próxima segunda-feira (9/11), com uma programação potente, que terá como destaques a exibição de um filme inédito de Adelia Sampaio e uma homenagem à cineasta Joyce Prado.

Homenagens

A noite de abertura da Mostra, no Cine Brasília, será marcada pela homenagem a duas importantes cineastas negras brasileiras de diferentes gerações.

O curta-metragem Agora um Deus Dança em Mim, de Adelia Sampaio, será exibido pela primeira vez. A obra ficou desaparecida por mais de 40 anos e foi restaurada recentemente pela Cinemateca Brasileira. O filme utiliza imagens de um solo da bailarina Tatiana Cobbett para abordar a falta de espaço para bailarinos se apresentarem no Brasil.

É uma emoção grandiosa, um trabalho que é o início da minha carreira e eu não esperava reencontrar, então é uma emoção grande, imensa, disse Adelia.

Em seguida, será exibido Quase da Família (2026), último filme dirigido por Joyce Prado (1987-2025). A obra aborda a luta histórica pela regulamentação da profissão de trabalhadora doméstica no Brasil. A diretora faleceu no ano passado, sem ver o filme concluído.

Para a idealizadora e diretora da Mostra, Edileuza Penha de Souza, a homenagem é necessária, diante da importância da cineasta para o cinema negro brasileiro. Ela também destaca como a temática do filme dialoga com a programação deste ano e com sua própria trajetória, já que a Mostra começa com uma produção sobre trabalhadoras domésticas e também se encerra com a exibição de Aqui Não Entra Luz, de Karol Maia.

Eu também me consagrei como cineasta com o filme Filhas de Lavadeira. Então, acho que essas obras reverenciam essas mulheres domésticas que nos possibilitaram ser o que a gente quisesse ser, diz.

Sonhos e voos

Nascida em Belo Horizonte, Adelia Sampaio passou parte da infância em um abrigo em Santa Luzia do Rio das Velhas (MG). Ela foi levada à instituição aos 7 anos, por determinação da patroa de sua mãe, Guiomar, que trabalhava como empregada doméstica.

Aos 12 anos, foi morar com a irmã e, por meio dela, conheceu o cinema, pelo qual se apaixonou. Anos depois, em 1984, tornou-se a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no Brasil: Amor Maldito.

Abertura da Mostra

9 de novembro, às 19h20, no Cine Brasília.

VIII Mostra Competitiva de Cinema Negro Adelia Sampaio

De 10 a 14 de novembro, no Anfiteatro 10 da UnB.

Lançamento do livro Voos e Sonhos de uma Borboleta

10 de novembro, às 16h, no Anfiteatro 10 da UnB.