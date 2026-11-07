"O Projeto" denuncia colonialismo e cobra responsabilidade da Europa

Trata-se do primeiro longa-metragem da cineasta Sabrina Fidalgo, co-dirigido pelo fotógrafo suíço Yvan Rodic. Discutindo séculos de colonialismo europeu,o filme estreia nos cinemas em 19 de novembro, no Mês da Consciência Negra
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Selecionado para a competição de documentários do 54ª Festival de Cinema de Gramado e exibido na abertura do Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul, o filme também é um ensaio que parte de inquietações íntimas que levaram Sabrina e Yvan a refletir, em diálogo, sobre a necessidade de enfrentar as marcas de dominação colonial ainda atuais, como o racismo e a supremacia branca.
Achamos que seria mais potente contar [como se dá] esse projeto [colonial] através de nossas histórias, de nossos corpos, nos aproximando do público, revelou Sabrina. Senão, ia virar um documentário histórico, que não era o nosso intuito.