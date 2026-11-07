"O Projeto" denuncia colonialismo e cobra responsabilidade da Europa

A presença do Yvan parece fundamental para abrir o diálogo com o público do Norte Global. Essa foi a ideia desde o início?

: A gente quer chegar ao público branco sim. Principalmente porque as pessoas pretas, o público não-branco, já sabe. Mas as pessoas brancas, no Norte Global, não.

Tenho a impressão de que, no Brasil, a conversa sobre racismo e decolonialidade está mais avançada, mesmo que possa evoluir. Na nossa visão, na Europa, dependendo do país, tem décadas de atraso na discussão, como na França. Então, a gente sempre pensou, sim, em chegar à Europa.

Na Suíça, por exemplo, a discussão sobre a responsabilidade do país no sistema colonial era inexistente no debate público convencional até a pandemia, ou melhor, até 2022. Alguns pesquisadores abordavam o tema, mas, para o grande público, ele simplesmente não existia.

No entanto, nos últimos quatro anos, essa conversa tornou-se mais frequente no debate geral. É claro que a situação não é a mesma que no Brasil, mas houve, sim, mudança.

Quanto ao nosso público, concordo com a Sabrina, desde o início, tínhamos a consciência de que a minha presença abriria portas. É triste, mas um filme antirracista realizado por uma pessoa negra despertaria muito menos interesse nesse tipo de público branco.

Como vocês escolheram os entrevistados?

A Grada Kilomba, que eu conheci em 2019, se não me engano, foi um ponto de partida. O livro dela traz toda essa questão do trauma colonial.

Dali, Yvan trouxe outros nomes mais conhecidos na Europa, pessoas interessantíssimas, como o geógrafo Sinthujan, do Sri Lanka [ex-colônia de Portugal, Países Baixos e Reino Unido] e a artista afegã Moshtari Hilal, que vive em Hamburgo. Ali, estão pessoas pelas quais temos admiração também, que seguimos há algum tempo, como Anderson França. O depoimento dele é um dos melhores.

O filme contou com patrocínio de canais de televisão. Ele foi pensado para esse formato, pensam em transformar em série?

Ainda não sabemos. Vai depender da recepção. A estreia internacional também só está prevista para o fim do ano, dezembro.

Vocês utilizaram na produção uma reportagem da

, que é um veículo de mídia do sistema público, no Brasil. Qual a opinião de vocês sobre esse tipo de mídia?

Acho a TV pública essencial. Especialmente hoje em dia, com a ascensão das redes sociais, a opinião pública acaba, cada vez mais, sob o controle de um pequeno grupo de pessoas que têm o poder de influenciar o que as outras pensam.

Por isso, acredito que a mídia pública seja um dos últimos mecanismos de proteção das democracias. É algo essencial, absolutamente essencial.

Eu cresci assistindo à TVE, e eu ia muito lá também com o meu pai, acompanhá-lo [o pai dela era ator]. Lembro dos programas infantis, da Bia Bedran, do Patati Patatá. Tinha programa de idioma, francês e inglês, programas em formato de revista.

Eu tinha 12 ou 13 anos e lembro disso. Cresci vendo TV pública, e a gente viu sua importância quando foi atacada em governos anteriores. É um alívio agora ver a

livre. Que tenha autonomia e traga um diferencial em relação às demais emissoras privadas.