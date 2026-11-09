Lançamento de obras de Carmo Bernardes recupera produção do escritor

A trajetória do escritor é muito particular porque ele é um homem da roça, um homem do mundo rural. É filho de uma família de pequenos agricultores de Minas Gerais, que migrou muito cedo para Goiás, contou o historiador Marlon Salomon, um dos organizadores da coleção. É alguém que vem da roça para a cidade e que, mais tarde, começa a escrever sobre esse mundo no qual nasceu, viveu e cresceu, acrescentou.

Mesmo sem ter tido acesso a uma graduação formal, Carmo Bernardes sempre teve grande interesse em ler e estudar, lembra sua filha. O meu pai era muito apegado à família e gostava de dividir com todos os assuntos que considerava importantes. Sempre que chegávamos à casa dele, ele estava lendo, fechava o livro, cumprimentava e passava a comentar assuntos importantes, às vezes sobre o que estava lendo.

Lançamentos

Além desses três, Salomon diz que ainda há a intenção de publicar outras obras do escritor. Nós prevemos o lançamento de 20 livros, porque além desses três que publicaremos agora, há outros que Carmo publicou em vida. E há um romance e mais uma espécie de ensaio ecológico que foram lançados postumamente. Tem ainda um livro de memórias que ele não publicou, que fala sobre a ditadura militar e o golpe em Goiás.

. Essa é uma importante contribuição para o mundo, que está gritando por socorro no combate ao desmatamento e contra a invasão de nossas riquezas naturais.

Para Pedro Novaes, a republicação das obras vai contribuir para reforçar o legado de Bernardes não só na questão ambiental como também na literatura ficcional brasileira. Carmo merece ser reconhecido e ser colocado nesse cânone da literatura nacional brasileira. Para mim, o mais impressionante é a sua capacidade de não só falar de natureza e sociedade, mas de transformar esse modo de falar em um estilo próprio, uma forma própria de transitar, sem saltos abruptos, do técnico científico ao poético. Na minha opinião, isso é o mais genial da obra do Carmo.