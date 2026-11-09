Lançamento de obras de Carmo Bernardes recupera produção do escritor

Nascido em Patos de Minas (MG) e radicado em Goiás desde os cinco anos de idade, Carmo Bernardes teve trajetória marcada pelo trabalho rural, pela atuação na imprensa e por profundo conhecimento do cerrado.
O Carmo foi uma figura muito singular da cultura de Goiás nas áreas da literatura e do meio ambiente. Os escritos dele e, em especial, aqueles que tratam do meio ambiente, mostram que foi um escritor realmente à frente do seu tempo, afirmou Novaes àAgência Brasil
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Ao longo de sua vida, Bernardes desenvolveu uma visão que relacionava a conservação dos ecossistemas à proteção das condições de vida das populações que dependiam deles.
Ele fez de sua literatura uma ferramenta de luta para a preservação ambiental e a consequente valorização cultural da população rural e ribeirinha. Sua ligação com o cerrado era de amor e paz. Sempre dizia que era um aprendizado permanente. Quanto mais se conhece o cerrado, mais se apaixona, diz sua filha, Ana do Carmo.
Para ele, o cerrado só pode ser compreendido de fato se for considerada a cultura das comunidades que historicamente ocuparam esse lugar antes da agricultura e da pecuária moderna. Ele foi muito vanguardista nesse sentido, disse Novaes.
As comunidades tradicionais estabeleceram uma relação com o meio ambiente diferente da ocupação moderna, que é muito destrutiva. E embora o Carmo não usasse esse termo, sempre teve um olhar socioambiental.