Transpetro destina R$ 25 milhões a patrocínios culturais e esportivos

O programa Transpetro em Movimento lançou hoje (10) edital público para programas culturais e esportivos em todas as regiões do Brasil.

. Os projetos selecionados podem ter duração de até dois anos e ser contratados entre 2027 e 2029.

Diversidade

No eixo cultural, o edital contempla projetos de música e artes cênicas voltados à circulação, difusão, preservação, memória e formação. Podem se inscrever propostas que tenham como finalidade a realização de festivais, mostras, espetáculos de teatro e dança, por exemplo. Cada um dos projetos selecionados receberá entre R$ 400 mil e R$ 2 milhões.

No esporte, serão apoiados projetos de formação e inclusão social, prioritariamente voltados a crianças e jovens de 5 a 18 anos em situação de vulnerabilidade, o que inclui escolinhas esportivas, núcleos de iniciação, programas regulares de treinamento e desenvolvimento esportivo e projetos socioesportivos de contraturno escolar. Cada uma das propostas poderá captar entre R$ 400 mil e R$ 1,5 milhão.

Inscrições

Na página, os interessados também terão acesso ao regulamento completo e orientações para apresentação das propostas.