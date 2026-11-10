Como evitar golpes financeiros ao enviar dinheiro para o Brasil

Saiba como identificar e evitar golpes financeiros ao enviar dinheiro para o Brasil para proteger suas finanças e sua família.

Segundo dados oficiais, cerca de 5,29 milhões de brasileiros vivem atualmente no exterior. Grande parte dessa população manda dinheiro para suas famílias no Brasil, seja para cobrir despesas domésticas, sustentar parentes ou ajudar na educação e saúde dos filhos. Esse volume expressivo de transações internacionais tem atraído a atenção de golpistas, que se aproveitam dessa rotina para roubar dados e desviar fundos das vítimas. Entender como esses esquemas funcionam é o primeiro passo para proteger seu dinheiro e seus entes queridos no país.







O principal motivo por que os criminosos se interessam por transferências internacionais é a previsibilidade com que elas ocorrem. Quem envia dinheiro todo mês se acostuma a receber notificações de pagamento e pedidos de confirmação de dados pessoais. Os golpistas exploram essa familiaridade com mensagens que imitam os comunicados originais.



Além disso, há o fato de que essas transações sempre envolvem múltiplas partes, como bancos, processadores de pagamentos e destinatários. Essa complexidade dá espaço para os golpistas se infiltrarem no processo e se passarem por uma dessas partes, inserindo dados de contas fraudulentas e desviando as transferências.







Para muitos usuários, o conceito por trás de o que é scam (ou fraude financeira) é um pouco vago. Em sua maioria, eles associam esses golpes a cartões roubados ou sites fajutos na rede. Mas o problema é mais amplo que isso, podendo envolver táticas de engano deliberadas, projetadas para persuadir as vítimas a transferir dinheiro, divulgar informações confidenciais ou dar acesso às suas contas de maneira voluntária.



A notícia boa é que essas estratégias de manipulação costumam seguir um padrão razoavelmente reconhecível. Conhecer os sinais-chave pode ajudar os expatriados brasileiros a identificar solicitações suspeitas bem antes que o dinheiro saia da conta.





Embora apresentem variações consideráveis, existem três vertentes de golpes que se repetem com mais frequência nos dias atuais.







Nesse estratagema, os cibercriminosos enviam uma mensagem, seja por e-mail, SMS ou WhatsApp, fingindo ser um serviço de transferência internacional reconhecido. Eles alegam algum impedimento à transação do usuário, como um pagamento bloqueado, a necessidade de verificação da conta do destinatário ou a exigência de documentação adicional.



A comunicação costuma vir com um link que leva a uma página imitando o site oficial da instituição financeira. Quando a vítima insere suas credenciais, dados bancários ou o código de verificação, o criminoso ganha acesso imediato a sua conta.







Outro método corriqueiro envolve um intermediário que se oferece para fazer o câmbio ou realizar a transferência para o Brasil a uma taxa excepcionalmente atraente. Ele seduz suas vítimas anunciando seus serviços em grupos de expatriados, fóruns de comunidades imigrantes ou nas redes sociais.



Depois do contato, esse intermediário pede que o remetente transfira o dinheiro para sua conta pessoal e promete que o valor equivalente chegará ao destinatário brasileiro via Pix (o canal mais usado atualmente para esquemas fraudulentos por sua rapidez). O pagamento, no entanto, nunca chega ao destino previsto e o intermediário, por óbvio, desaparece.







Finalmente, há a tática segundo a qual o criminoso compromete os canais de comunicação da vítima para monitorar suas conversas com seus familiares no Brasil. Aproveitando-se do acesso conseguido por roubo de dados (através de estratégias como o phishing), o golpista altera a conversa inserindo seus próprios dados bancários, alegando que o destinatário mudou de banco ou que a conta anterior está temporariamente indisponível.



Como o pedido aparece em uma conversa existente, o remetente pode não reconhecer a manipulação de imediato e enviar os fundos para os bolsos do hacker.







Para se certificar da autenticidade de uma plataforma de transferência antes de enviar dinheiro a seus familiares, a recomendação geral é a de conferir se a empresa opera legalmente nas jurisdições relevantes.



No Brasil, isso pode ser feito por um diretório oficial do Banco Central, chamado Encontre uma instituição regulada ou supervisionada pelo BC. Na página, o consumidor pode pesquisar a empresa por nome, CNPJ ou tipo de instituição e conferir seu registro e situação regulatória.

O mais importante é ter em mente que um site com aparência profissional, presença nas redes sociais ou avaliações positivas não comprova, por si só, a legitimidade do provedor.

Brasileiros que vivem no exterior, portanto, devem se manter atentos a todos os detalhes antes de enviar dinheiro para seus entes queridos. Só assim esse hábito poderá continuar a ser uma forma simples de apoiar quem ficou, sem correr riscos de cair numa cilada.



