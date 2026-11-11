Romance resgata marcas do desastre de Mariana

Eu avistei ali a foz do Rio Doce também com a coloração abóbora forte. Fiquei impressionada que, depois de dois meses [do desastre] continuava daquele jeito. Ali, eu comecei a escrever uma história, disse Adriana, em entrevista à Agência Brasil . A autora foi finalista do Prêmio Jabuti 2024, com Corredor do Tempo (Patuá, 2023).

Uma mancha alaranjada que avança pelo mar do Espírito Santo e da Bahia foi a imagem que a escritora Adriana Vieira Lomar viu da janela de um avião, dois meses após o rompimento da barragem de Fundão, município de Mariana (MG). O impacto daquela paisagem, com a foz do Rio Doce tingida pela lama, foi o ponto de partida para o romance Onda Cabocla (Editora Faria e Silva, 2026).

Naquele dia, no ano de 2015, a barragem operada pela empresa Samarco se rompeu, liberando cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, que percorreram a Bacia do Rio Doce até a foz.

O desastre matou 19 pessoas e deixou mais de 600 desabrigadas. Além de Bento Rodrigues, onde ficava a barragem, outras comunidades afetadas foram Paracatu de Baixo, Paracatu de Cima, Pedras, Águas Claras e Campinas.

O Rio Doce deságua no oceano, formando um estuário na altura da Vila de Regência, município de Linhares (ES).

Eu imaginei uma família de pescadores, e fui várias vezes para a Vila de Regência, me emocionei muito, porque a vila perdeu toda a economia, que vivia da pesca, vivia também do turismo, então virou uma vila fantasma. No livro, eu não menciono o nome da vila, porque, em termos literários, ela poderia [representar] qualquer vila antes do mar, contou a autora.

. Além disso, vi o amor que eles têm pela pesca, porque não é só um meio de subsistência, é um meio também de ancestralidade, de memória, porque a maioria aprendeu a pescar com o pai, com o avô. Então, é muito difícil falar assim: agora você vai ser outra coisa na vida.

A narrativa, no entanto, vai além da devastação ambiental. Adriana incorpora outras questões sociais e ambientais da atualidade, como a experiência da migração, por meio da personagem Raquel, que deixa sua terra natal para tentar a vida na Espanha.

Eu imaginei a minha protagonista tentando justamente sair da dor e da ausência de perspectiva. E é ela quem vai escrever o livro que você está lendo, que foi um trabalho de metalinguagem. Ela é uma menina que gosta de ler e encontra no livro e no conhecimento uma forma de se libertar, afirmou.

Até o sotaque é uma forma de lembrar o tempo todo de onde você veio. A memória é fundamental e, quanto mais você conta a sua história para os outros, mais ela ganha vida, ela não se perde.

A literatura, para mim, tem um viés de ficção e ela se apodera, por vezes, desse olhar sobre o real, diz Adriana. No entanto, ela ressalta que a obra não pretende ter um tom didático nem de aprendizado. O leitor é que vai ter a capacidade de tirar suas conclusões. O livro tem várias camadas, tem os dramas pessoais de cada personagem, que não são poucos.

. Ele tem uma história muito bonita que, por sinal, está no livro. Eu achei indispensável colocar essa história que tem a ver com a alma daquela vila. É um personagem verdadeiro, lembrou a autora.

. Registros históricos dão conta que ele se lançou ao mar com uma corda, pela qual foi possível fazer o resgate.

A princesa Isabel deu uma comenda para ele, como herói, contou. A condecoração pela regente do Império, ocorrida em 6 de outubro do mesmo ano do salvamento, atribuiu a Bernardo uma medalha de primeira classe, o que significava o grau mais alto da honraria.