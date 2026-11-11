34º Festival MixBrasil reúne cinema, teatro, games e literatura em SP

Com uma programação dedicada ao público LGBTQIA+, o 34º Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade ocupa, a partir desta quarta-feira (11), espaços culturais de São Paulo. Sob o tema Todos os Futuros Possíveis, o evento reúne mais de 130 filmes, além de peças de teatro, literatura, mostras de jogos digitais e performances.

Entre as principais atrações internacionais está a exibição de A Bola Preta, longa espanhol apontado como um dos favoritos a uma indicação na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar de 2027.

Dirigida por Javier Calvo e Javier Ambrossi, a produção estreou no Festival de Cannes, no qual a dupla conquistou o prêmio de Melhor Direção. A trama acompanha os destinos entrelaçados de três homens marcados por desejo, sexualidade, dor e herança familiar, atravessando diferentes períodos da história da Espanha, entre eles 1937, durante a Guerra Civil Espanhola.

No MixBrasil, o filme terá sessão única no dia 15 de novembro, às 19h30, no CineSesc. Os ingressos serão distribuídos ou vendidos na bilheteria física do local, com liberação a partir de uma hora antes da sessão.

O circuito internacional traz ainda a animação francesa Jim Queen, de Marco Nguyen e Nicolas Athane, exibida no CineSesc com dublagem brasileira de Leonardo Miggiorin e Johnny Hooker. Entre as produções nacionais, destaca-se o longa À Margem do Rio, dirigido por Enock de Carvalho e Matheus Farias.

Homenagem a João Silvério Trevisan

O escritor, cineasta e dramaturgo João Silvério Trevisan recebe o Prêmio Ícone Mix em reconhecimento à sua trajetória como ativista dos direitos humanos e pioneiro da cultura queer no Brasil.

A ligação de Trevisan com o festival remonta a 1995, quando o evento realizou a primeira exibição pública de Orgia ou o Homem que Deu Cria (1970), obra histórica censurada durante a ditadura militar.

Nesta edição, Trevisan também integra a equipe de Eu Vou Ter Saudades de Você, longa nacional com elenco integralmente composto por atores trans, sob direção de Daniel Ribeiro. O enredo acompanha Amanda e Caio, casal trans que divide sonhos e cumplicidade por sete anos, até que a decisão de morar sob o mesmo teto traz à tona divergências que colocam a convivência à prova.

Formação, mercado e tecnologia

Paralelamente às exibições, o MixLab Spcine oferece cinco dias de workshops e palestras gratuitas voltadas ao setor audiovisual. O braço de mercado conta com o +MALA, focado na produção latino-americana independente, e o painel Fucking Different: Generations, que promove debates intergeracionais na comunidade LGBTQIA+.

O segmento de novas mídias apresenta o Mix.XR, composto por seis obras em realidade virtual produzidas na Irlanda, em Portugal, em Taiwan, na Alemanha e na França. Um dos destaques é No Vapor, ambientado em uma sauna gay surrealista, que combina computação em tempo real e narrativa imersiva para criar uma experiência interativa para múltiplos usuários.

A programação inclui também o Queering the Game Imersão Mix Games, laboratório intensivo de três dias ministrado por Isabelle Arvers e Livia Diniz, voltado a investigar como o design de videogames estrutura noções de gênero e relações de poder.

O festival acontece no CineSesc, Centro Cultural São Paulo (CCSP), Instituto Moreira Salles (IMS Paulista), Museu da Imagem e do Som (MIS), Espaço Petrobras de Cinema, Cine Satyros Bijou, Cine na Praça, Instituto Cervantes, Museu da Diversidade Sexual, Biblioteca Mário de Andrade, Complexo Cultural Oswald de Andrade, Galeria Vermelho e IBT Instituto Brasileiro de Teatro.

O evento também pode ser conferido online em todo o Brasil, nas plataformas Sesc Digital, Spcine Play e Itaú Cultural Play.

Toda a programação do 34º Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade pode ser conferida no site mixbrasil.org.br