Há mais memória no celular do que na relação, diz escritor

Durante o festival, que é organizado pelo Porto Digital e pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae Pernambuco), o público poderá ter acesso a mais de 850 atividades. O evento é aberto e realizado em vários espaços do centro histórico de Recife, com programação toda gratuita, mediante inscrição prévia. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no site https://superapp.jalanlive.com/recnplay2026/agenda

* A repórter viajou a convite da organização do RecnPlay