Há mais memória no celular do que na relação, diz escritor

RecnPlay, maior festival de inovação, empreendedorismo e tecnologia do país
Vamos soltar um grito. Eu vou contar 1, 2, 3 e vocês vão soltar um grito libertador. Isso aqui não é autoajuda, isso aqui é um exorcismo. Vamos soltar um grito libertador para deixar o ressentimento e a culpa para trás, deixar as marcas para trás. Vamos sair desse festival literalmente com a alma lavada, convidou o escritor.Na mesa Inovação pelo Afeto: que ninguém seja invisível ao seu lado, Carpinejar provocou o público presente, mesmo sob uma fina garoa, a refletir sobre o afeto, a memória e a convivência na era da hiperconectividade, temas que ele vem trabalhando em seu mais recente livro, No Meu Tempo eu Era Melhor.