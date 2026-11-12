Literatura brasileira atravessa fronteiras e reúne escritores, acadêmicos e leitores em Nova York e Miami

O que aproxima um pesquisador universitário de Nova York, um escritor que vive na Europa, um estudante de português na Flórida e um autor independente vindo do Brasil? Em novembro, a resposta pode estar nas páginas de um livro.A literatura brasileira será o ponto de encontro de escritores, pesquisadores, educadores, profissionais da cultura e leitores durante mais uma edição do Focus Brasil Literatura 2026, que terá programação em Nova York e Miami, reunindo participantes de diferentes regiões dos Estados Unidos e de países como Brasil, Suíça e Alemanha.“Mais do que uma sequência de palestras e lançamentos, os encontros refletem um movimento que vem ganhando espaço nas comunidades brasileiras no exterior: a literatura como instrumento de preservação da língua, circulação de ideias e construção de pontes culturais entre diferentes gerações e países”, destaca Andrea Vianna, diretora executiva da Focus Brasil Foundation e produtora dos eventos.

Nova York: as muitas vozes da literatura brasileira

Nos dias 12 e 13 de novembro, o Consulado-Geral do Brasil em Nova York receberá o VIII Encontro Mundial de Literatura Brasileira – Focus Brasil Literatura NY, que nesta edição terá como tema “Literatura de Raiz: O Brasil que o Mundo Precisa Conhecer”.A abertura oficial contará com a participação do cônsul-geral do Brasil em Nova York, embaixador Adalnio Senna Ganem.Durante dois dias, a programação reunirá painéis temáticos, debates, apresentações literárias, lançamentos de livros e atividades de integração entre autores, pesquisadores e o público.Entre os participantes estarão professores, pesquisadores e especialistas ligados a instituições acadêmicas como Brown University, Columbia University, Princeton University, Boston University e City University of New York (CUNY), além de escritores e profissionais que atuam em diferentes áreas da produção literária e cultural. “A diversidade de trajetórias e a experiência acadêmica dos convidados enriquecem os debates e ampliam as perspectivas sobre a literatura brasileira”, destaca Nereide Santa Rosa, coordenadora do evento.As discussões abordarão questões que atravessam a literatura contemporânea, incluindo identidade cultural, memória, diversidade de narrativas, formação de leitores, novas tecnologias e os desafios da circulação da produção literária brasileira no cenário internacional.A programação também celebra os Destaques Literários AILB 2026, iniciativa da Academia Internacional de Literatura Brasileira que reconhece autores e produções literárias.O encontro também reservará espaço para lançamentos, sessões de autógrafos, networking e confraternização, aproximando escritores independentes, representantes do meio acadêmico, profissionais do mercado editorial e leitores.

Miami: literatura, língua portuguesa e reconhecimento cultural

Na Flórida, a programação terá continuidade com o Focus Brasil Miami – Literatura & Língua Portuguesa, que reunirá escritores, educadores e representantes da comunidade cultural brasileira em atividades no Consulado-Geral do Brasil em Miami.Além dos painéis e debates, um dos destaques será o lançamento da coletânea “100 Poesias… Uma Travessia”, organizada pela Academia Internacional de Literatura Brasileira (AILB).A publicação reúne mais de 60 vozes de integrantes da Academia, em uma travessia literária construída por diferentes experiências, sensibilidades e perspectivas poéticas. O projeto evidencia a diversidade da produção literária em língua portuguesa e a capacidade da poesia de conectar autores que vivem em diferentes lugares do mundo.A programação de Miami também abrirá espaço para reconhecer três trajetórias que marcaram a história das artes e da comunicação brasileira na Flórida.Serão homenageados os 30 anos da revista Linha Aberta, os 30 anos do Inffinito Brazilian Film Festival e os 25 anos do Brazilian Voices.Com atuações distintas no jornalismo, no cinema e na música, as três iniciativas compartilham uma contribuição importante: ajudaram a ampliar a visibilidade da produção cultural brasileira nos Estados Unidos, criando espaços de expressão, circulação artística e conexão com diferentes públicos.As homenagens integram um momento de confraternização que pretende reunir representantes dessas trajetórias e profissionais ligados à cultura e à comunicação brasileira no sul da Flórida.

Dos encontros literários à Miami Book Fair

A programação de Miami ganhará outra dimensão entre os dias 20 e 22 de novembro, quando o Focus Brasil participará, pelo terceiro ano consecutivo, da Miami Book Fair, uma das maiores e mais importantes feiras literárias dos Estados Unidos.Durante os três dias da tradicional Street Fair, o estande Focus Brasil funcionará como ponto de encontro para dezenas de autores brasileiros, oferecendo oportunidades de divulgação de obras, sessões de autógrafos, conversas com leitores e contato com um público internacional.A presença brasileira na feira também tem um componente educacional.Na sexta-feira, 20 de novembro, estudantes de escolas que oferecem o ensino da língua portuguesa no sul da Flórida terão a oportunidade de visitar a feira e participar de atividades voltadas à aproximação com os livros e a cultura brasileira.A iniciativa dá continuidade a uma experiência que, em 2025, reuniu mais de 300 alunos de oito escolas da região.Para muitas dessas crianças e adolescentes, que crescem entre dois idiomas e diferentes referências culturais, o contato com escritores e livros em português representa uma oportunidade de fortalecer vínculos com a língua e com suas origens.

Três décadas construindo conexões culturais

A edição de 2026 acontece às vésperas de um marco na trajetória da Focus Brasil Foundation, que completará 30 anos em 2027.Ao longo desse período, a organização tem desenvolvido iniciativas voltadas à promoção da arte, da cultura, da comunicação e da presença brasileira no exterior, reunindo artistas, intelectuais, educadores, empreendedores culturais e representantes de diferentes segmentos da comunidade.O Focus Brasil Literatura integra esse trabalho, ampliando espaços de encontro para autores e leitores e contribuindo para a circulação da produção literária brasileira além das fronteiras nacionais.Em um cenário em que as novas tecnologias transformam a maneira de produzir, distribuir e consumir conteúdo, iniciativas como essa também colocam em discussão o futuro do livro, a formação de novos leitores e o lugar da língua portuguesa nas comunidades brasileiras espalhadas pelo mundo.Entre universidades, consulados, encontros de escritores e corredores de uma grande feira internacional, o Focus Brasil Literatura 2026 propõe uma reflexão que ultrapassa o universo editorial: como manter vivas as histórias, a língua e as referências culturais de um país quando seus cidadãos estão espalhados pelo mundo?A resposta talvez esteja justamente nesses encontros — e nas novas histórias que começam a ser escritas a partir deles.