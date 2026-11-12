Literatura brasileira atravessa fronteiras e reúne escritores, acadêmicos e leitores em Nova York e Miami

A literatura brasileira será o ponto de encontro de escritores, pesquisadores, educadores, profissionais da cultura e leitores durante mais uma edição do Focus Brasil Literatura 2026, que terá programação em Nova York e Miami, reunindo participantes de diferentes regiões dos Estados Unidos e de países como Brasil, Suíça e Alemanha.
“Mais do que uma sequência de palestras e lançamentos, os encontros refletem um movimento que vem ganhando espaço nas comunidades brasileiras no exterior: a literatura como instrumento de preservação da língua, circulação de ideias e construção de pontes culturais entre diferentes gerações e países”, destaca Andrea Vianna, diretora executiva da Focus Brasil Foundation e produtora dos eventos.
Nova York: as muitas vozes da literatura brasileira
Nos dias 12 e 13 de novembro, o Consulado-Geral do Brasil em Nova York receberá o VIII Encontro Mundial de Literatura Brasileira – Focus Brasil Literatura NY, que nesta edição terá como tema “Literatura de Raiz: O Brasil que o Mundo Precisa Conhecer”.
A abertura oficial contará com a participação do cônsul-geral do Brasil em Nova York, embaixador Adalnio Senna Ganem.
Durante dois dias, a programação reunirá painéis temáticos, debates, apresentações literárias, lançamentos de livros e atividades de integração entre autores, pesquisadores e o público.
Entre os participantes estarão professores, pesquisadores e especialistas ligados a instituições acadêmicas como Brown University, Columbia University, Princeton University, Boston University e City University of New York (CUNY), além de escritores e profissionais que atuam em diferentes áreas da produção literária e cultural. “A diversidade de trajetórias e a experiência acadêmica dos convidados enriquecem os debates e ampliam as perspectivas sobre a literatura brasileira”, destaca Nereide Santa Rosa, coordenadora do evento.
As discussões abordarão questões que atravessam a literatura contemporânea, incluindo identidade cultural, memória, diversidade de narrativas, formação de leitores, novas tecnologias e os desafios da circulação da produção literária brasileira no cenário internacional.
A programação também celebra os Destaques Literários AILB 2026, iniciativa da Academia Internacional de Literatura Brasileira que reconhece autores e produções literárias.
O encontro também reservará espaço para lançamentos, sessões de autógrafos, networking e confraternização, aproximando escritores independentes, representantes do meio acadêmico, profissionais do mercado editorial e leitores.
Miami: literatura, língua portuguesa e reconhecimento cultural
Na Flórida, a programação terá continuidade com o Focus Brasil Miami – Literatura & Língua Portuguesa, que reunirá escritores, educadores e representantes da comunidade cultural brasileira em atividades no Consulado-Geral do Brasil em Miami.
Além dos painéis e debates, um dos destaques será o lançamento da coletânea “100 Poesias… Uma Travessia”, organizada pela Academia Internacional de Literatura Brasileira (AILB).
A publicação reúne mais de 60 vozes de integrantes da Academia, em uma travessia literária construída por diferentes experiências, sensibilidades e perspectivas poéticas. O projeto evidencia a diversidade da produção literária em língua portuguesa e a capacidade da poesia de conectar autores que vivem em diferentes lugares do mundo.
A programação de Miami também abrirá espaço para reconhecer três trajetórias que marcaram a história das artes e da comunicação brasileira na Flórida.
Serão homenageados os 30 anos da revista Linha Aberta, os 30 anos do Inffinito Brazilian Film Festival e os 25 anos do Brazilian Voices.
Com atuações distintas no jornalismo, no cinema e na música, as três iniciativas compartilham uma contribuição importante: ajudaram a ampliar a visibilidade da produção cultural brasileira nos Estados Unidos, criando espaços de expressão, circulação artística e conexão com diferentes públicos.
As homenagens integram um momento de confraternização que pretende reunir representantes dessas trajetórias e profissionais ligados à cultura e à comunicação brasileira no sul da Flórida.
Dos encontros literários à Miami Book Fair
A programação de Miami ganhará outra dimensão entre os dias 20 e 22 de novembro, quando o Focus Brasil participará, pelo terceiro ano consecutivo, da Miami Book Fair, uma das maiores e mais importantes feiras literárias dos Estados Unidos.
Durante os três dias da tradicional Street Fair, o estande Focus Brasil funcionará como ponto de encontro para dezenas de autores brasileiros, oferecendo oportunidades de divulgação de obras, sessões de autógrafos, conversas com leitores e contato com um público internacional.
A presença brasileira na feira também tem um componente educacional.
Na sexta-feira, 20 de novembro, estudantes de escolas que oferecem o ensino da língua portuguesa no sul da Flórida terão a oportunidade de visitar a feira e participar de atividades voltadas à aproximação com os livros e a cultura brasileira.
A iniciativa dá continuidade a uma experiência que, em 2025, reuniu mais de 300 alunos de oito escolas da região.
Para muitas dessas crianças e adolescentes, que crescem entre dois idiomas e diferentes referências culturais, o contato com escritores e livros em português representa uma oportunidade de fortalecer vínculos com a língua e com suas origens.
Três décadas construindo conexões culturais
A edição de 2026 acontece às vésperas de um marco na trajetória da Focus Brasil Foundation, que completará 30 anos em 2027.
Ao longo desse período, a organização tem desenvolvido iniciativas voltadas à promoção da arte, da cultura, da comunicação e da presença brasileira no exterior, reunindo artistas, intelectuais, educadores, empreendedores culturais e representantes de diferentes segmentos da comunidade.
O Focus Brasil Literatura integra esse trabalho, ampliando espaços de encontro para autores e leitores e contribuindo para a circulação da produção literária brasileira além das fronteiras nacionais.
Em um cenário em que as novas tecnologias transformam a maneira de produzir, distribuir e consumir conteúdo, iniciativas como essa também colocam em discussão o futuro do livro, a formação de novos leitores e o lugar da língua portuguesa nas comunidades brasileiras espalhadas pelo mundo.
Entre universidades, consulados, encontros de escritores e corredores de uma grande feira internacional, o Focus Brasil Literatura 2026 propõe uma reflexão que ultrapassa o universo editorial: como manter vivas as histórias, a língua e as referências culturais de um país quando seus cidadãos estão espalhados pelo mundo?
A resposta talvez esteja justamente nesses encontros — e nas novas histórias que começam a ser escritas a partir deles.