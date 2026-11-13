Radialista da Rádio Nacional é finalista do WME Awards 2026

A profissional da

(

) concorre na categoria Radialista, ao lado de Babi Bitencourt, Suzana Abreu, Cris Sousa e Bia Ambrogi.

Realizado pelo Women's Music Event (WME), a premiação contempla profissionais de diferentes segmentos como comunicação, radiodifusão, produção musical, composição, direção artística, empreendedorismo e criação de conteúdo, destacando a diversidade de talentos que movimentam o setor.

"Recebo essa indicação com muita alegria pelo reconhecimento de mais de 15 anos de trabalho dedicados à comunicação pública. Acredito que seja também um reconhecimento à própria Rádio Nacional ,emissora que tem uma contribuição enorme para a música brasileira."

.

Além disso, a empregada é responsável pela produção e apresentação do quadro Causa Rio, dedicado à divulgação de iniciativas, coletivos e organizações da sociedade civil que desenvolvem ações nas áreas de cultura e direitos humanos e promovem impactos positivos na capital fluminense e na região metropolitana.

Composta por 90 episódios lançados diariamente, a produção reuniu depoimentos exclusivos e materiais inéditos de arquivo, resgatando momentos marcantes de uma emissora cuja trajetória se entrelaça com a história da comunicação, da música brasileira e do próprio país.

"Foi aqui, na nossa casa [na emissora], que nomes como a própria Alaíde Costa, homenageada desta edição do prêmio, começou a sua trajetória, ainda adolescente, no famoso auditório da

. Essa indicação me incentiva pessoalmente e impulsiona a

a continuar sendo esse celeiro no qual as mulheres da música do Brasil se sintam em casa, comemora Raquel Júnia.

Prêmio

Em sua décima edição, o WME Awards 2026 anunciou as indicadas em 17 categorias.

A cerimônia de premiação ocorrerá em dezembro, em São Paulo, reunindo artistas, comunicadoras, produtoras, executivas e representantes do mercado da música.

Sobre o WME Awards

Criado pelo Women's Music Event,

Ao longo de suas dez edições, a iniciativa tornou-se uma importante plataforma de reconhecimento profissional, incentivo à diversidade e fortalecimento da presença feminina em áreas estratégicas do setor musical.