Brasília recebe festival de jogos independentes neste fim de semana

O encontro será no Parque Tecnológico de Brasília (BIOTIC), localizado no Parque Capital Digital, Lote 4, Zona Industrial da capital federal.

Entre as atrações anunciadas estão mesas-redondas temáticas e debates sobre publicação e investimento em jogos, formação e inovação, marketing para jogos digitais e oportunidades para desenvolvedores brasileiros em mercados asiáticos.

Também será apresentado um levantamento sobre a indústria brasileira de games realizado pelo Sebrae.

A programação divulgada pelo evento inclui a GDV Game Jam 2026, atividade de criação colaborativa de jogos; e o GDV Awards 2026, que premiará o melhor jogo independente brasileiro.

Serviço

Evento: GDV Festival - Game Dev Valley Festival 2026.

Data: 14 e 15 de novembro de 2026.

Horário: das 9h às 18h.

Local: Parque Tecnológico de Brasília (BIOTIC), Parque Capital Digital, Lote 4, Zona Industrial, Brasília (DF).

Entrada: gratuita.