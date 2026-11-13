Morre Claudette Soares, aos 91, no dia de lançamento do último álbum

A artista cantou ao lado de grandes expoentes da música popular brasileira, em ritmos como o baião, ao lado do mestre Luiz Gonzaga, e a Bossa Nova, com Baden Powell e João Donato.

Mesmo afastada das agendas mais intensas de shows, fez uma última apresentação na terça-feira, para público seleto, na audição do novo disco O mundo é ruim para quem não sabe esperar, lançado hoje nas plataformas de música.

Segundo o perfil nas redes sociais, a cantora estava cercada de amigos e vivendo um dos melhores momentos da vida.