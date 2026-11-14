Programa na Rádio MEC celebra Proclamação da República neste sábado

A atração reúne obras de quatro compositores que viveram a transição do Império para a República, no final do século XIX: Leopoldo Miguez, Francisco Braga, Henrique Oswald e Alberto Nepomuceno.

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Nascido em Niterói, em 1850, Miguez participou de concurso promovido pelo governo após a mudança de regime, em 1889, para a escolha de um novo Hino Nacional. Sua composição acabou adotada como Hino da Proclamação da República.

A obra, dedicada ao marechal Deodoro da Fonseca, foi estreada em 15 de novembro daquele ano, no Teatro Lírico do Rio de Janeiro. A gravação selecionada é da Orquestra Sinfônica Nacional UFF, sob a regência de Ligia Amadio.

Os ouvintes poderão conferir um trecho de "Marabá", poema sinfônico inspirado na obra homônima de Gonçalves Dias, em gravação da Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro, conduzida por Henrique Morelenbaum.

O repertório inclui Il neige!, peça para piano com a qual o músico venceu, em 1902, um concurso internacional de composição promovido pelo jornal francês Le Figaro, em Paris. A interpretação é do pianista Braz Velloso.

Alberto Nepomuceno completa a seleção com Batuque, na execução da Orquestra Sinfônica Brasileira, sob a regência de Souza Lima. O programa encerra com uma nova interpretação do "Hino da Proclamação da República", desta vez em versão para piano, executada por André Pédico.

Sobre o Música e Músicos do Brasil

A produção se dedica a explorar características marcantes de grandes músicos e compositores do país, oferecendo registros únicos e gravações inéditas para a memória nacional.

A primeira versão do programa contava com um time de especialistas que atuavam indicando compositores e intérpretes e fazendo a redação: Edino Krieger, Andrade Muricy, Aires de Andrade, Ademar Nóbrega, Helza Camêu e Alceo Bocchino. A atração ia ao encontro da necessidade de fornecer à rádio gravações de música brasileira de concerto, repertório pouco encontrado na ocasião.

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Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como A Rádio de Música Clássica do Brasil, a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

Os ouvintes podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC e interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta enviar mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Serviço

Música e Músicos do Brasil Edição especial sobre a Proclamação da República

Sábado, 14 de novembro de 2026, às 19h, na Rádio MEC

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Como sintonizar a Rádio MEC

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