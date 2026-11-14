Rádio MEC exibe neste domingo programa inédito da série de Ruy Castro

A série é uma produção de Ruy Castro, Heloisa Seixas e Julia Romeu. A cada episódio, o apresentador explora o trabalho de um compositor de uma Broadway eufórica, considerada o principal patamar da música nos Estados Unidos.Durante o programa deste domingo, Ruy Castro revela toda a criatividade de Irving Berlin. Sua fabulosa intuição musical era uma usina de ideias e melodias, destaca o jornalista.
Em seis décadas de carreira, Irving Berlin compôs mais de 1.500 canções, produzidas para a Broadway ou para Hollywood. Inúmeras delas se tornaram clássicos da música norte-americana.
Ao longo da atração da Rádio MEC, os ouvintes conferem um vasto repertório composto por Berlin: Theres no business like showbusiness, A pretty girl is like a melody, Soft lights and sweet music, Lets have another cup of coffee/ I say spinach (medley), Heat wave, Eastern Parade, Supper time, Harlem on my mind, They say its wonderful, I got lost in his arms, Beautiful faces (need beautiful clothes), Wild about you, Itll come to you e Anything you can do (I can do better).
Sobre a série Grandes compositores da BroadwayA série original Grandes compositores da Broadway, apresentada pelo jornalista Ruy Castro, aborda uma época em que, nos shows da Broadway, a música valia muito mais que os efeitos especiais.
Um tempo em que os músicos faziam canções tão memoráveis que até hoje ainda são tocadas - algumas, quase cem anos depois de terem sido criadas.
Entre os renomados compositores que ganham destaque nesta produção original de Ruy Castro, Heloisa Seixas e Julia Romeu estão Cole Porter, George e Ira Gershwin, Irvin Berlin, Jerome Kern, Vincent Youmans, Burton Lane e Jule Styne.
Sobre Ruy CastroO jornalista e escritor Ruy Castro começou sua trajetória profissional como repórter em 1967, no Rio de Janeiro, e atuou nos principais veículos da imprensa carioca e paulistana.
Em 1988, ele passou a se dedicar aos livros e fez sua estreia como escritor em 1990, com o lançamento de "Chega de saudade: a história e as histórias da bossa nova".
É autor de biografias de Nelson Rodrigues, Garrincha e Carmen Miranda, reconstituições históricas sobre a bossa nova, o samba-canção e o Rio de Janeiro dos anos 1920, além de romances e obras sobre cinema e literatura.Em 2021, Ruy Castro conquistou reconhecimento com o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras (ABL).
No ano seguinte, foi eleito para ocupar a cadeira 13 da ABL. Atualmente, também escreve artigos para jornais.
Sobre a Rádio MECConhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto.
A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.
A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC.
O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.
ServiçoSérie Grandes compositores da Broadway - domingo, dia 15/11, às 22h, na Rádio MEC, e segunda-feira, dia 16/11, às 22h, na Rádio Nacional
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