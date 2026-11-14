TV Brasil apresenta show do Bossacucanova no Cena Musical deste sábado

O grupo Bossacucanova é a atração do Cena Musical que a

exibe neste sábado, às 23h.

A edição integra a nova temporada do programa, apresentado pela jornalista e cantora Bia Aparecida, com direção artística de Waldecir de Oliveira.

Reconhecido por criar uma sonoridade própria ao aproximar tradição e modernidade, o Bossacucanova consolidou sua carreira ao reinterpretar referências da música brasileira sob uma perspectiva contemporânea.

Ao longo de duas décadas e meia, o grupo conquistou espaço no cenário nacional e internacional ao unir gêneros e influências diversas em arranjos inovadores.

No palco, o show Uma Batida Diferente destaca a pluralidade musical que marca a trajetória do grupo.

Sobre a produção

Desde 2017, os shows são gravados no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro. A atração apresenta artistas de diferentes gêneros musicais e busca valorizar a diversidade da produção nacional. Os episódios também incluem depoimentos dos convidados e registros dos bastidores das gravações.

"É muito especial apresentar um programa que acredita na força e na diversidade da música nacional e abre espaço, de forma democrática, para diferentes sons, sotaques, histórias e gerações", afirma Bia Aparecida.

Serviço

Cena Musical Bossacucanova

Horário: 23h

Emissora: TV Brasil

Apresentação: Bia Aparecida

Direção artística: Waldecir de Oliveira