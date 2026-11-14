TV Brasil apresenta show do Bossacucanova no Cena Musical deste sábado

O grupo Bossacucanova é a atração do Cena Musical que aTV Brasil
exibe neste sábado, às 23h.
A edição integra a nova temporada do programa, apresentado pela jornalista e cantora Bia Aparecida, com direção artística de Waldecir de Oliveira.
Reconhecido por criar uma sonoridade própria ao aproximar tradição e modernidade, o Bossacucanova consolidou sua carreira ao reinterpretar referências da música brasileira sob uma perspectiva contemporânea.
Ao longo de duas décadas e meia, o grupo conquistou espaço no cenário nacional e internacional ao unir gêneros e influências diversas em arranjos inovadores.
No palco, o show Uma Batida Diferente destaca a pluralidade musical que marca a trajetória do grupo.O repertório reúne elementos da bossa nova, do samba, do maracatu, do rock, do funk e do soul, em um encontro vibrante de ritmos e referências. Com clima descontraído e tipicamente carioca, a apresentação celebra a riqueza da música brasileira e convida o público a uma experiência marcada pela mistura de estilos e gerações.
Sobre a produçãoLançado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil dedicado à exibição de performances inéditas da música brasileira.
Desde 2017, os shows são gravados no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro. A atração apresenta artistas de diferentes gêneros musicais e busca valorizar a diversidade da produção nacional. Os episódios também incluem depoimentos dos convidados e registros dos bastidores das gravações.
"É muito especial apresentar um programa que acredita na força e na diversidade da música nacional e abre espaço, de forma democrática, para diferentes sons, sotaques, histórias e gerações", afirma Bia Aparecida.
Serviço
- Cena Musical Bossacucanova
- Horário: 23h
- Emissora: TV Brasil
- Apresentação: Bia Aparecida
- Direção artística: Waldecir de Oliveira
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