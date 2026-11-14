REC'n'Play: rede social sem território não vira voto, diz deputado





Apesar dessa força das redes, no entanto, ele reforça que ainda é preciso lembrar que a política vai ser sempre conduzida pelas pessoas.

Diante disso, Castello defende que haja um grande debate na sociedade, principalmente em relação à regulamentação das Big Techs, para que a comercialização dessa impulsão de dados, de plataformas e de conteúdos não estejam acima da própria instituição e da própria democracia.

Esse é um debate que precisa ser feito com muita seriedade, porque a gente sabe muito bem que ter a oportunidade de fazer com que as redes interfiram no debate social pode ser fundamental, mas a decisão sempre vai ser da população. É a população que decide para onde a política vai.

RECnPlay

O RECnPlay é o maior evento de tecnologia e inovação do país. Organizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco, o festival é realizado no Bairro do Recife.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no site.

*A repórter viajou a convite da organização do RECnPlay