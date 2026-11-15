Inhotim encerra celebrações de seus 20 anos com duas novas atrações

Ele explica que a exposição resulta da pesquisa do acervo documental e artístico e propõe uma narrativa desses 20 anos de legado do Inhotim.

"São documentos que mostram os bastidores, os processos, os saberes envolvidos na geração de cada obra de arte, de cada galeria, de cada jardim. É uma seleção de obras que é quase um exercício de visitar um acervo documental. É um exercício voltado para entender os artistas e suas obras", afirma o curador.

A diretora artística, Júlia Rebouças, destaca que desde quando abriu suas portas em 12 de outubro de 2006, a instituição trouxe para o centro de sua atuação a criação.

"Nós não somos apenas um museu que pesquisa, coleta, guarda e difunde. A gente é um museu que planta, que cria aqui dentro um modo de fazer museu, de criar obras de arte. A gente está pensando em como trazer pensamento crítico, da maneira que a gente vai trocar sem ser de uma maneira acadêmica, formal", pondera Júlia.

The Murder of Crows

Uma instalação sonora densa, imersiva, pertubadora que pode trazer à tona ao público medos e traumas.

A obra foi remontada na Galeria Galpão, que foi pensada para receber a instalação sonora. Ela foi inaugurada em 2008 e ali ficou até 2015. Mas o público sempre pedia que ela voltasse para seu espaço de origem. Onze anos depois, a obra concebida como um filme sem imagens com 30 minutos de duração reúne 98 alto-falantes distribuídos pela galeria sobre pedestais de diferentes alturas.

Para o curador Deri Andrade, a remontagem da obra fala muito do próprio museu com uma história que é cíclica.

"The Murder of Crows em tradução livre é Revoada de Corvos ou Assassinato de Corvos é uma palavra muito forte mas que está presente nesse trabalho que fala sobre dramas, conflitos sócio-culturais. É uma peça teatral, um filme sem imagens", afirma.

A obra começa com a narração da Janet contando seu sonho. É uma obra que fala sobre pesadelos, sobre traumas da violência, de guerras em diversos contextos antigos e atuais. "É uma paisagem sonora que termina com uma canção de ninar que convida a gente a dormir, descansar, talvez sonhar", completa Deri.

A diretora artística Júlia Rebouças acrescenta o fator surpresa porque o público espera muitas experiências visuais e plásticas.

"Quando tem a marcha militar, há uma referência ao pesadelo da ameaça do fascismo, do retorno do fascismo. Quando colocamos o projeto há 15 anos, a gente achava que o fascismo estava mais longe. Hoje a gente vê que ele está muito perto. É o momento de falar desses pesadelos que parecem estar muito longe, mas podem estar bem perto", diz Júlia.

A artista plástica Rita de Souza, 51 anos, conta que The Murder of Crows a tocou profundamente. "Eu mergulhei na obra e percebi que ela começa de forma muito atordoada com relatos de pesadelo. Mas chega um certo momento que tem um alívio. Esse alívio me emocionou bastante", diz.

Para ela, a obra a tocou pelo momento atual em que se vive no Brasil. "O que a gente passou agora nas últimas eleições de alguma forma eu associei com isso. O que eu vivi, o que percebi, o que me tocou, e depois o alívio que eu tive eu percebi nessa obra. Fala de algo muito opressivo, que não some, mas fica mais distante, um momento de respiro", afirma Rita.

Troca-troca

O projeto concebido em 2002, mas que está no Inhotim desde 2003, é uma instalação a céu aberto de três fuscas coloridos da década de 1970.

No sábado (14), o artista promoveu pela primeira vez uma nova troca das peças das latarias nas cores amarelo, vermelho e azul, tornando-a uma nova obra. Os fusquinhas passearam por várias áreas dos jardins com a interação do público.

O Inhotim fez outras ações este ano para celebrar seus 20 anos. Em abril, foram inauguradas a escultura monumental Contraplano, de Lais Myrrha, e as exposições Dupla Cura, de Dalton Paula, e Tororama, de Davi de Jesus Nascimento.

Em junho, o museu-jardim abrigou a 3ª edição do Seminário Internacional Transmutar. A programação celebrou a 22ª Semana do Meio Ambiente e o tema deste ano foi Transfluências, inspirado na obra do pensador quilombola Antônio Bispo dos Santos, conhecido como Nêgo Bispo.

*A reportagem viajou a convite do Instituto Inhotim