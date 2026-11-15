Inhotim encerra celebrações de seus 20 anos com duas novas atrações

com suas 19 galerias (12 permanentes e sete temporárias) e obras a céu aberto com mais de 900 trabalhos em exposição de 50 artistas de mais de 18 países. A instituição também se destaca pelo seu imponente jardim botânico que reúne mais de mil espécies de plantas.
Segundo o curador Lucas Menezes, o título A Céu Aberto parte da evidência de que Inhotim não está centrado numa edificação, num espaço urbano.
"É um museu numa área imensa verde de 144 hectares, um espaço que reúne edificações que recebem exposições, mas também obras que estão ao ar livre, a céu aberto. Inhotim é essa experiência integrada de arte, natureza, educação. A Céu Aberto é uma maneira de entender o museu de forma integrada, com suas múltiplas vocações", diz Lucas.