Zezé Motta participa de tributo a Milton Nascimento nesta segunda

A obra de um dos maiores artistas brasileiros vai ser homenageada por um encontro de gerações no concerto Raça Uma homenagem a Milton Nascimento, nesta segunda-feira (16). A apresentação, que também celebra o Mês da Consciência Negra, será às 19h, no Teatro TotalEnergies, na Glória, zona sul do Rio de Janeiro.

O show reunirá o Coro Juvenil do Rio de Janeiro (CJRJ) e a Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca (OSJC), com regência do maestro Carlos Sarria e a participação especial da cantora e atriz Zezé Motta.

. À

, Zezé contou que a sua relação com Mílton é de longa data, vem desde 1976, quando teve a alegria de gravar com ele.

Nesse período, a amizade se consolidou, guardando muitas histórias e lembranças inesquecíveis, entre elas a de conhecerem Paris juntos e a da gravação, para o álbum Dengo, da música Bola de Meia, Bola de Gude, que o amigo compôs com Fernando Brant.

Além de amigo,

. Para a artista, é muito emocionante estar ao lado da OSJC justamente no mês de celebração da Consciência Negra.

Tem um significado muito especial para mim. São 60 anos de carreira, de muitas conquistas, mas também de muitas lutas. Como mulher negra e uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado, sei o quanto caminhamos e o quanto ainda precisamos avançar, afirmou por mensagem em resposta à Agência Brasil .

A expectativa de Zezé é de que será uma noite muito especial, ainda mais porque terá a possibilidade de celebrar a genialidade de um artista negro que conquistou o mundo. Também será uma oportunidade de revisitar a própria história, afetos e a amizade que atravessa gerações.

A música sempre foi uma das minhas formas de expressão e resistência. Estar nesse palco é celebrar a nossa ancestralidade, honrar quem veio antes de nós e reafirmar que a nossa história merece ser contada, respeitada e celebrada todos os dias, não apenas em novembro, completou.

Repertório

Entre os clássicos de Mílton,

, o que promete transformar o tributo em um manifesto de arte, representatividade e celebração. Já no repertório da apresentação da orquestra estarão presentes Fé Cega, Faca Amolada, Travessia, Caçador de Mim e Para Lennon e McCartney.

O maestro Carlos Sarria explicou que

.

Obras que permitissem explorar diferentes atmosferas, sonoridades e emoções, valorizando o encontro entre a orquestra, o coro e os solistas. A intenção foi construir uma narrativa musical que conduzisse o público por este universo tão rico e particular, informou à

.

São canções que contam histórias, traduzem sentimentos, falam de liberdade, de resistência, de amor e, principalmente, da nossa identidade como povo, pontuou Sarria.