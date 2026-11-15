Exposição no Rio resgata delicadeza e humanidade de João Cândido

Um outro lado da trajetória do líder da Revolta da Chibata será contado ao público na exposição João Cândido, Mestre Sala dos Mares.

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O marinheiro liderou o movimento que, entre 22 e 27 de novembro de 1910, denunciou os castigos físicos, as condições degradantes de trabalho e a violência institucional que ocorriam na Marinha do Brasil.

A mostra apresenta 11 trabalhos baseados em uma pesquisa da artista visual Fátima Farkas, voltada à recuperação de personagens, documentos, acontecimentos e narrativas pouco reconhecidas pela história oficial, com especial atenção às matrizes afro-brasileiras.

A curadoria inclui pinturas, fotografias, colagens, técnicas mistas, bordados e instalações.

A abertura da exposição, na sexta-feira (13), foi marcada na semana que antecede o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. O mês marca também os 116 anos da Revolta da Chibata, que ocorreu pouco mais de duas décadas após a Abolição, em 1888.

O local da mostra também é relevante. O Instituto Pretos Novos (IPN) está localizado no bairro da Gamboa, na região da Pequena África, território de referência da memória da população negra no Brasil.

Além de pesquisas, a atuação do IPN reforça a preservação da história da escravidão no Brasil e guarda nas suas instalações um cemitério de pretos novos, africanos que foram sequestrados, escravizados e trazidos à força para o Brasil.

Almirante Negro

Fátima Farkas disse que a exposição traça uma linha mais humana desse personagem por meio da canção O Mestre-Sala dos Mares, de João Bosco e Aldir Blanc, na qual os autores lembram que João Cândido Felisberto (18801969) é também conhecido como o Almirante Negro.

Ela recordou que o início da revolta foi a partir do sentimento de um marinheiro que viu um companheiro ser penalizado com 300 chibatadas, por ter levado bebida alcoólica para a embarcação.

Na 40ª, o rapaz já estava desacordado e continuaram a bater. Foi o estopim da Revolta da Chibata. Nesse momento, João poderia ter ficado calado, virado o rosto, olhado para o lado, mas não. Ele teve um ato de compaixão, relatou em entrevista à Agência Brasil .

As suas pesquisas sobre figuras negras de relevância na história do Brasil, conforme contou, começaram há oito anos.

A primeira resultou na exposição montada no IPN, há dois anos, sobre Benedito Meia Légua, apelidado de Benedito Caravelas. Nascido escravizado, ele se tornou líder quilombola na região de São Mateus e Conceição da Barra, no Espírito Santo.

Nesse universo, ela acabou encontrando informações sobre João Cândido e foi se aprofundando nessa história. Nas suas análises de documentos, a artista constatou que

, como se nota na comparação de realidades que o marinheiro encontrou na Inglaterra.

O militar tinha ido ao país europeu com companheiros da Marinha, com a missão de buscar um navio que o Brasil havia comprado.

Eles veem que os marinheiros lá eram tratados de maneira bem diferente da nossa. O soldo era melhor, eles eram respeitados, não tinha chibata e tinham uma jornada de trabalho. Sim, tem um lado político, mas era uma questão mais trabalhista, apontou.

Fátima Farkas acrescenta que esse ponto de vista foi confirmado durante uma visita de um grupo de juízes negros ao IPN, nesta semana, enquanto ela trabalhava na montagem da exposição.

Uma equipe que fazia uma filmagem para o Ministério do Trabalho disse que João Cândido é considerado um dos patronos da questão trabalhista brasileira, lembrou ela.

Fiquei feliz de ter mais essa ressonância, completou, informando que, no grupo, o pai de um dos juízes conheceu João Cândido pessoalmente.