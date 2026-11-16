Anitta é indicada ao Grammy 2027 com o álbum "EQUILIBRIVM"

Anitta está entre os indicados ao Grammy 2027. A cantora brasileira concorre na categoria Melhor Álbum de Música Global com o disco “EQUILIBRIVM”, anunciado nesta segunda-feira (16) entre os nomeados da maior premiação da música mundial.

Lançado em abril de 2026, o álbum reúne ritmos brasileiros e referências à cultura afro-brasileira, além de refletir uma fase de maior conexão da artista com suas raízes e espiritualidade.

Com a indicação, o Brasil pode conquistar o prêmio pela segunda vez consecutiva. Na edição anterior, Caetano Veloso e Maria Bethânia venceram a mesma categoria com o álbum “Caetano e Bethânia Ao Vivo”.

A cerimônia do Grammy 2027 está marcada para 7 de fevereiro, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Primeiro Grammy Latino

A indicação acontece poucos dias depois de Anitta conquistar seu primeiro Grammy Latino. Na quinta-feira (12), a cantora venceu na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, também com “EQUILIBRIVM”.

Durante o discurso de agradecimento, a artista destacou a importância da cultura negra brasileira e falou sobre sua relação com o Candomblé, ressaltando a espiritualidade como parte de sua trajetória pessoal e artística.

Fonte: GShow