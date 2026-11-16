O cantor, considerado por muitos como o rei do frevo, morreu neste domingo (15) aos 94 anos. Ele sofria da doença de Parkinson.

Durante as homenagens, o filho dele, Nonô Germano, afirmou que o artista teve uma morte tranquila.

Ele era um cara que acordava ainda, diariamente, querendo produzir, querendo cantar. Vai ficar um legado para que a gente possa se inspirar no mestre Claudionor. Fica essa saudade enorme, mas acima de tudo a gratidão por ter vivido com ele, disse.

O Galo da Madrugada, maior bloco de carnaval do mundo, fez uma homenagem ao artista, definido como o maior intérprete de frevo de todos os tempos. Lembrou que Claudionor foi o primeiro músico a se apresentar em um trio elétrico no bloco na década de 1980. E disse que o cantor será sempre imortal e presente enquanto um frevo for tocado, cantado ou sentido no coração dos foliões.

A Associação das Agremiações de Frevo de Olinda também lamentou a morte de Claudionor e afirmou que sua obra e seu legado se perpetuarão. Em uma mensagem nas redes sociais escreveu: enquanto houver frevo, haverá Claudionor Germano.

Pernambuco jamais esquecerá Claudionor, a voz inesquecível de nossa música popular, afirmou.

Ex-prefeito de Recife, João Campos também disse que Claudionor Germano ajudou a construir a identidade carnavalesca e levou alegria e o ritmo para diferentes gerações.



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Quem foi Claudionor Germano

Claudionor Germano da Hora nasceu no Recife em 10 de agosto de 1932. Começou a carreira na década de 1940, mas ganhou projeção em 1959 quando gravou os discos Capiba - 25 anos de frevo e O que eu fiz e você gostou, com canções de Nelson Ferreira. A partir daí, se consagrou como o maior intérprete das composições de Capiba.

Em 2016, ele recebeu o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco. Em 2022, foi homenageado pelo bloco Galo da Madrugada.