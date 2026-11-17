Toques de sirene que alertam para um possível desastre e um cotidiano atravessado pela exploração de metais. Esse é o contexto que inspirou a performance Zona de Sacrifício, da atriz mineira Carolina Correa, moradora de Nova Lima (MG). Depois de se apresentar em três países, ela chega ao Rio de Janeiro, em apresentação única, nesta quarta-feira (18).

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A montagem estreou em Estrasburgo, na França, passou pelo Canadá e pela Argentina. Na capital fluminense, faz parte de mostra realizada pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular e a Fundação Nacional de Artes, em apresentação única, no Teatro Cacilda Becker.

A performance simboliza, através de três totens, os elementos prata, bronze e ouro, que simbolizam, respectivamente, a soberba e a força destrutiva do ódio, para finalizar, no ouro, tema do último quadro, as mulheres em igrejas rezando por um milagre para tudo isso, define a artista. São muitos testes de sirene em nossa rotina. É o terrorismo da barragem, diz Carolina Correa, que é vizinha de uma barragem.

Na performance, ela traz o contexto de onde mora: No Brasil, há 908 barragens de mineração cadastradas na Agência Nacional de Mineração. Desse total, 318 estão em Minas Gerais 55 na cidade de Nova Lima e 200 no Quadrilátero Ferrífero Aquífero.

Extração de lítio

A performance faz parte da mostra gratuita Em cena: um Brasil em disputa cinema, fotografia, teatro e resistência dos territórios, que ocorre nos dias 17 e 18 de novembro. Veja mais detalhes da programação.

A mostra debate sobre os efeitos da extração de lítio no Vale do Jequitinhonha e faz uma reflexão sobre desastres ambientais.

Nesta terça-feira (17), a documentarista mineira Isis Medeiros lança o catálogo Zona de sacrifício: do ouro ao pó, que registra e amplia a perspectiva de sua exposição, na Galeria Mestre Vitalino, do Museu de Folclore Edison Carneiro.

Desde julho em cartaz, a exposição recebeu 30 mil pessoas, que conheceram um panorama sobre os efeitos provocados pela mineração nas cidades de Araçuaí e Itinga, no Vale do Jequitinhonha. A exposição segue em cartaz até dia 22 de novembro.

O Vale do Jequitinhonha é detentor de 85% do lítio no Brasil. Atualmente, o país ocupa o 6º lugar no ranking mundial de reservas do lítio, considerado estratégico para a transição energética global.

Para Isis Medeiros, a inquietação é a forma dessa nova corrida mineral ser apresentada como parte de uma transição energética verde, enquanto no território o que aparece são poeira, explosões, pressão sobre a água e impactos diretos na vida das pessoas.