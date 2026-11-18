Este ano o encontro tem por tema Tradição, ancestralidade e resistência do povo negro amazônico.

O evento é organizado pela União dos Negros do Amapá (UNA) e as atividades serão realizadas no Centro de Cultura Negra Raimundinha Ramos, traz o som dos tambores, a força das tradições e a riqueza da cultura afro-amapaense.

, consolidando o Encontro como espaço de valorização das comunidades quilombolas, dos grupos de marabaixo e batuque e das religiões de matriz africana.

Na sequência, o Marabaixão promete reunir grupos tradicionais em apresentações que representam a força de uma das manifestações culturais mais emblemáticas do Amapá.

A programação também abre espaço para expressões contemporâneas da cultura negra, como hip-hop, reggae, dança e moda afro-amapaense.