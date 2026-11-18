Este ano o encontro tem por tema Tradição, ancestralidade e resistência do povo negro amazônico.
O evento é organizado pela União dos Negros do Amapá (UNA) e as atividades serão realizadas no Centro de Cultura Negra Raimundinha Ramos, traz o som dos tambores, a força das tradições e a riqueza da cultura afro-amapaense.Entre as manifestações culturais estão o marabaixo, batuque, capoeira, música, dança e manifestações religiosas
, consolidando o Encontro como espaço de valorização das comunidades quilombolas, dos grupos de marabaixo e batuque e das religiões de matriz africana.Na sexta-feira (20), Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, acontece a tradicional Missa dos Quilombos, celebração marcada pela espiritualidade, memória e resistência.
Na sequência, o Marabaixão promete reunir grupos tradicionais em apresentações que representam a força de uma das manifestações culturais mais emblemáticas do Amapá.
A programação também abre espaço para expressões contemporâneas da cultura negra, como hip-hop, reggae, dança e moda afro-amapaense.Confira a programação:
- Quarta-feira (18): Aulão de dança de salão, às 20h.
- Quinta-feira (19): Roda de conversa sobre marabaixo e oficina de tranças.
- Sexta-feira (20): Missa dos Quilombos e Marabaixão.
- Sábado (21): Capoeira, hip-hop, reggae, percussão e manifestações de povos de terreiro.
- Domingo (22): Apresentações culturais, moda afro-amapaense e roda de batuque.