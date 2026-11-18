O grande destaque é o show do rapper Rincon Sapiência, na próxima sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, no Teatro Newton Rossi. O artista é um dos nomes mais celebrados do rap e do hip-hop nacional e seu trabalho tem forte influência de outros ritmos afro-brasileiros e da diáspora africana, como afrobeats, ragga, dancehall, funk e samba.
No sábado (21), o local receberá uma programação que inclui moda afro, tranças africanas e pintura corporal; apresentação do Maracatu Dandaluna e o espetáculo Como Não Ser Racista, de Cris Sobral.
Jazz e cultura urbana
Na sexta, o Sesc Estação 504 Sul vai ter batalha de jazz com MCs, apresentação de DJs e de grafiteiros. No sábado, a Rádio Superjazz promove uma noite de discotecagem em vinil. No domingo (22), haverá show do Coletivo Superjazz.
O local também abriga a exposição As Cores Sincopadas e a Sinfonia Visual no Jazz, de Luiza Azam, que fica em cartaz até 4 de dezembro. A visitação é gratuita, das 8h às 18h.
Teatro e dança
No Teatro Paulo Autran, o público poderá conferir a peça O Começo do Fim, de Denise Crispun e estrelada pela atriz Isabel Filardis, amanhã (19) e na sexta. A obra é uma comédia dramática sobre um casal que tenta reconstruir a vida diante dos desafios da guarda compartilhada do filho.
No dia 26, a Companhia Afro Contemporânea Corpus Entre Mundos apresenta o espetáculo Corpos em Quilombo (foto), inspirado nas trajetórias de Dandara dos Palmares e Zumbi.
ServiçoSesc 504 Sul
Até 4/12
Exposição As Cores Sincopadas e a Sinfonia Visual no Jazz
Artista: Luiza Azam Arts Maza
Horário: 8h às 18h
Local: Galeria do Espaço Cultural Ary Barroso Sesc 504 Sul
Classificação indicativa: Livre
Entrada: Gratuita, conforme lotação do espaço
Dia 20/11
Programação Especial Coletivo Superjazz
Horário: A partir das 18h
Atração: Batalha de Jazz
MCs convidados: Doctor Zumba, AfroRagga FlowMan e Dnigrito.
Grafiteiros convidados: Soneka e Negonica.
DJs convidados: Dudão, Kashuu e Sartô.
Músicos convidados: Rhuan Borges, Elias Augusto, Ricelly Lopez e Paulo Black.
Dia 21/11
Rádio Superjazz
Horário: A partir das 18h
Apresentação: DJs e radialistas Dudão Melo e Mario Sartô.
Especial: As Guitarras no Jazz.
Convidados: Marlene Souza Lima e Wanderson Bomfim.
Dia 22/11
Show Coletivo Superjazz
Horário: A partir das 18h
DJs convidados: Dudão, Kashuu e Sartô.
Músicos convidados: J.G. Joshua, Ricelly Lopez, Paulo Black e Kaleb Mesmo.
Sesc Ceilândia
Dias 18 e 19/11
Peça O Começo do Fim
Horário: 20h
Classificação indicativa: Não recomendado para menores de 12 anos.
Ingressos: Gratuitos, mediante doação de 1 kg de alimento.
Entrada: Distribuição de ingressos 1 hora antes do evento
Dia 26/11
Espetáculo Corpos em Quilombo
Horário: 15h às 16h
Classificação indicativa: Livre.
Ingressos: Gratuitos.
Entrada: Retirada pela bilheteria virtual Sympla.
Dia 19/11
18h30 - Abertura exposição de grafite - DJ Kalm e Open Mic
20h - Apresentação - SEMUTSOC, grupo Corpos entre Mundos
Dia 20/11
19h - DJ Kalm
20h - Apresentação - Rincon Sapiência
Dia 21/11
13h30 - Moda Afro - Tranças africanas e pintura corporal afro
14h - Maracatu Dandaluna
16h - Espetáculo Teatro - Como Não ser Racista - Cris Sobral
17h30 - Lançamento livro - Para Não Chorar - Cris Sobral
A entrada é gratuita e será distribuída na bilheteria do teatro duas horas antes de cada dia do evento. É necessária a doação de 1 quilo de alimento para o Programa Sesc Mesa Brasil.